INE alista denuncia por red de empresas y contratos de material electoral

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, informó que el organismo prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las presuntas irregularidades relacionadas con una red de empresas y contratistas que obtuvieron contratos para suministrar material electoral durante la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

La denuncia se enmarca en los señalamientos sobre los vínculos empresariales de José Alfredo Hernández Casillas y la asignación de contratos a compañías proveedoras de material electoral.

Cruz García aseguró que los equipos jurídicos del INE ya tienen avances en la integración del documento y que su presentación no tardará, aunque precisó que todavía se realizan revisiones para asegurar que esté debidamente sustentado.

“Los detalles prácticamente ya están listos, no vamos a tardar”, declaró.

La funcionaria explicó que la presentación dependerá de que los equipos jurídicos concluyan la revisión de los primeros borradores.

“Ya están los primeros borradores, lo que pasa es que se tiene que revisar con toda puntualidad”, señaló.

La denuncia que prepara el INE busca dar vista a la FGR para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades penales de funcionarios o particulares involucrados. La intención, de acuerdo con lo anunciado por Cruz, es que las investigaciones no se limiten a una sola persona.

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