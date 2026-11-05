Sheinbaum publicará decreto para fortalecimiento de Talleres Gráficos de México

La próxima semana, el Gobierno Federal publicará un decreto para fortalecer la transparencia de Talleres Gráficos de México y que se haga cargo de la mayoría de los insumos electorales, particularmente los que requieren mayor seguridad, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Aclaró que la nueva enmienda será para robustecer su gobernanza, por medio de la creación de un Consejo de Administración, en el que actualmente sólo participan la Secretaría de Gobernación, la de Anticorrupción y Buen Gobierno y la de Hacienda y Crédito Público.

El nuevo esquema contempla que participen más dependencias e instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el TEC de Monterrey.

“Les estamos haciendo esta propuesta y con un procedimiento completamente transparente también de las contrataciones de talleres gráficos y su fortalecimiento para que la mayor parte de los materiales electorales se fabriquen en la empresa del Estado Mexicano”, dijo.

Instalaciones de Talleres Gráficos de México (TGM) ı Foto: Cuartoscuro

Comentó que el plan es que TGM se encargue de la producción de los insumos que requieren mayor seguridad y que el resto de los materiales, como mamparas o las urnas, sean producidas por otras empresas a las que se contratará con un procedimiento más abierto de competencia.

“Y los otros materiales que no requieren tanta seguridad como las urnas, las mamparas, pues que se abra. Que a poco no puede haber impresores mexicanos que puedan producir eso, debe haber 20, 30, 40 empresas en México que lo puedan hacer”, comentó.

Dijo que ya será el INE quien determine sus lineamientos de contratación, precios y demás términos para que se transparenten los procesos.

Espera que para el proceso electoral de 2027 el Instituto haya cumplido con su responsabilidad para enmendar esta situación, que los organismos públicos locales electorales también sean más transparentes y que la ASF también concrete su tarea.

#MañaneraPresidenta | ¡SHEINBAUM BUSCA CERRARLE LA PUERTA A LA CORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOS ELECTORALES!



Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana emitirá un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México y permitirle fabricar materiales electorales.



También planteó… pic.twitter.com/Y2ndtvFQM2 — Juncal Solano (@juncalssolano) November 5, 2026

“La que nos corresponde a nosotros transparentar y fortalecer talleres gráficos con una institución en donde haya participación ciudadana y al mismo tiempo la orientación por parte de buen gobierno y anticorrupción, pues es que haya una transparencia en la contratación y lineamientos de contratación y licitación muy claras y también precios muy claros para que no contrate un estado la misma cosa”, dijo.

El fortalecimiento de TGM, refirió, también tiene que ser por medio de la renovación de maquinaria para realizar los trabajos que se le encarguen.

“Y hacerlo todavía más fuerte, porque tiene máquinas también de hace mucho tiempo, en fin, apenas me dieron todo el reporte, pero de aquí al 27 pues fortalecer transparentar talleres gráficos y que las contrataciones de la soples sean también muy transparentes. Y con lineamientos muy claros para que no se vuelva a caer, pues en esta circunstancia”, dijo.

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LMCT