PAN amaga con protesta si Morena impone un “títere”

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, amenazó con cerrar calles, ocupar la tribuna de la Cámara de Diputados y tomar instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) si Morena intenta colocar a una persona afín al oficialismo en la presidencia del organismo, tras la salida de Guadalupe Taddei y ante las elecciones de 2027.

Frente a la sede electoral, el dirigente advirtió que recurrirá a movilizaciones si la mayoría legislativa impone una candidatura sin independencia política: “Cerramos esta calle, tomamos la tribuna, tomamos la herradura de aquí del INE y no permitimos que se ponga un títere”.

Exigió que universidades, organizaciones civiles y colegios profesionales participen en la selección de los cinco integrantes del Comité Técnico de Evaluación, responsable de revisar los perfiles de las aspirantes.

5 Personas revisarán el perfil de los aspirantes

Romero también rechazó la advertencia del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sobre recurrir a la mayoría legislativa si no se alcanzan acuerdos para elegir a la nueva presidenta. “Hoy aquí venimos por un INE sin Morena”, sostuvo al exigir que ninguna fuerza política intervenga en las decisiones del árbitro electoral.

El coordinador de los diputados panistas, Elías Lixa, propuso exigir a los evaluadores ocho años sin vínculos con gobiernos, partidos o autoridades electorales, en lugar de cuatro. También pidió observadores ciudadanos, controles contra la filtración de exámenes y publicación de las calificaciones de todas las personas aspirantes.

Dirigentes y legisladores del blanquiazul, ayer, en conferencia frente al INE. ı Foto: Cuartoscuro

Otra de las demandas del PAN consiste en revertir las facultades administrativas que la reforma de 2024 otorgó a la presidencia del organismo, especialmente para realizar nombramientos de altos funcionarios. Romero pidió que el Consejo General vuelva a tomar decisiones colegiadas sobre las contrataciones.

La diputada federal Margarita Zavala informó que el PAN presentó un escrito para solicitar una revisión de todos los contratos suscritos durante la gestión de Taddei, incluidos los vigentes, así como los nombramientos de funcionarios que permanecen en la institución o cambiaron de puesto.