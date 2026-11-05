Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Xóchitl, inventora de Chiapas

Xóchitl, una joven inventora originaria de Chiapas, pudo compartir su proyecto con la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que un creador de contenido impulsara una campaña para que la mandataria conociera su trabajo.

La historia de la estudiante llamó la atención por una propuesta que busca atender una necesidad cotidiana, calentar agua aprovechando materiales reciclados sin desperdicio. Su iniciativa también plantea una alternativa de bajo costo para familias que enfrentan dificultades para acceder a estos servicios.

El encuentro fue transmitido en las redes sociales de Sheinbaum y del influencer Alexis Omman, quien promovió la petición.

Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Xóchitl ı Foto: Captura de pantalla

Sheinbaum propone impulsar el invento de Xóchitl

Durante la reunión, realizada en uno de los salones de Palacio Nacional, la presidenta pidió a Xóchitl explicar cómo funciona su calentador de agua y cuál es el propósito de su creación.

La joven detalló que desarrolló un sistema con materiales reciclados y de bajo costo, cuyo objetivo es beneficiar tanto a las familias con menos recursos como al medioambiente. Explicó que le gustaría llevarlo a las comunidades donde más se necesita, no solamente en Chiapas, su estado de origen, sino también en otras regiones de México.

Ante esta propuesta, Sheinbaum planteó la posibilidad de trabajar con las secretarías de Energía y Educación para documentar el proceso de construcción del calentador. La mandataria sugirió elaborar un manual y diseñar una estrategia que permita difundir el invento.

“Juntos planear cómo hacer para que este invento pueda difundirse”, expresó la presidenta durante la conversación.

Sheinbaum también comentó que ha considerado crear un fondo destinado a respaldar proyectos de jóvenes inventores mexicanos, así como ayudar a quienes necesitan recursos para participar en concursos científicos. En ese contexto, invitó a Xóchitl a mantenerse en contacto para que pueda integrarse a esta iniciativa.

Además de conocer su propuesta científica, la presidenta afirmó que verá la forma de apoyar a la joven para que pueda cumplir su sueño de estudiar medicina.

La visita se concretó después de que Alexis Omman difundiera un video en el que pidió a Sheinbaum recibir a Xóchitl. El creador de contenido aseguró que financiaría los sueños de la inventora y solicitó que se le diera visibilidad.

En la grabación, Omman destacó que el calentador de agua fue creado con recursos accesibles y llamó a compartir el mensaje para que la presidenta conociera el proyecto.

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LMCT