Lotería Nacional emite billete por los 30 años del TEPJF en México

Un total de 2.4 millones de cachitos conmemorativos del TEPJF ya se encuentran disponibles en puntos de venta físicos y digitales.

La ciudadanía mexicana ya puede adquirir en todo el país el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2904 de la Lotería Nacional, el cual reconoce las tres décadas de trayectoria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes 13 de noviembre y cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, dentro de una bolsa total repartible de 51 millones de pesos. Un total de 2.4 millones de cachitos están a la venta en puntos físicos y digitales.

La develación de este billete especial fue encabezada en la CDMX por el magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, acompañados por integrantes de la Sala Superior.

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Al respecto, Bátiz García señaló que la función principal del órgano jurisdiccional es garantizar que la disputa por el poder público se resuelva dentro del marco de la ley y con respeto al voto ciudadano en cada proceso electoral.

“Garantizar que la competencia por el poder tenga reglas, que el voto tenga protección, que los derechos político-electorales tengan una vía de defensa y que los conflictos puedan resolverse por la vía del derecho”, puntualizó el magistrado presidente durante la ceremonia.

La Lotería Nacional reconoció las tres décadas de labor del Tribunal Electoral en la resolución pacífica de controversias políticas. ı Foto: Especial.

Por su parte, Olivia Salomón destacó que las resoluciones judiciales del tribunal han sido clave para fortalecer la vida democrática del país, permitiendo ampliar las garantías individuales e impulsar la paridad de género y la participación política de más mujeres.

Asimismo, se recordó que en 30 años de operación, la autoridad electoral ha calificado cinco elecciones presidenciales ganadas por tres fuerzas políticas diferentes, además de resolver controversias de 10 comicios legislativos federales en el país.

Como parte de la conmemoración, la sede del órgano de justicia inauguró una exposición fotográfica que resume la labor de 1996 a 2026, periodo en el cual ha atendido 321 mil 208 impugnaciones y dictado 138 mil 766 sentencias.

El sorteo conmemorativo se transmitirá en vivo mediante los canales oficiales de la Lotería Nacional, permitiendo a los compradores seguir los resultados de esta emisión de alcance nacional.

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En la Ciudad de México, Lotería Nacional y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) develaron el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2904, dedicado a los 30 años de justicia… pic.twitter.com/uQDLVITA0e — Lotería Nacional (@lotenal) November 5, 2026

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JVR