PAN vuelve a amenazar con impedir elección de nueva presidenta del INE y responde a dichos de Fox

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, advirtió nuevamente que su partido impedirá físicamente la sesión de la Cámara de Diputados en la que se elija a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), si Morena pretende imponer a una persona vinculada con ese movimiento.

Además, rechazó cualquier interpretación de las declaraciones del expresidente Vicente Fox que cuestione la legitimidad del triunfo de Felipe Calderón en 2006.

Durante una conferencia de prensa en Hermosillo, Sonora, el dirigente precisó que la oposición buscará bloquear la votación incluso si los legisladores deciden trasladarla a una sede alterna. Aseguró que la advertencia no constituye una estrategia discursiva y convocó a ciudadanos ajenos al blanquiazul a participar en las movilizaciones.

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“Vamos a impedir la sesión, a eso me refiero, y si se van a una sede alterna, ahí vamos a impedir la sesión”, expresó Romero, quien insistió en que su organización recurrirá a la presencia física de militantes y simpatizantes para rechazar una designación que considere partidista.

PAN advierte movilizaciones si Morena intenta imponer a un títere en la presidencia del @inemexico.#Boletín pic.twitter.com/fU6yWihvw6 — Acción Nacional (@AccionNacional) November 4, 2026

El panista condicionó la postura de su fuerza política a la integración del Comité Técnico de Evaluación, responsable de revisar los perfiles de las aspirantes.

Propuso que universidades, colegios profesionales, gremios y organizaciones civiles participen en la selección de sus integrantes, en lugar de dejar esas decisiones exclusivamente en manos de los partidos.

“Si las finalistas, porque habrá de ser mujer para presidir el INE, son tres perfiles así, imparciales, entonces vamos avanzando de manera institucional”, sostuvo.

Por el contrario, advirtió que una terna conformada por familiares de gobernadores, legisladores o antiguos funcionarios de Morena provocaría nuevas acciones de protesta.

Respecto de la salida de Guadalupe Taddei, aseguró que Acción Nacional mantendrá su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Entre las posibles conductas que mencionó figuran tráfico de influencias, cohecho y peculado, aunque no presentó nuevos elementos probatorios durante su intervención.

“No estamos resueltas y resueltos a permitir, bajo ninguna circunstancia, la imposición de otro títere”, afirmó el dirigente, quien calificó la renuncia de Taddei como una destitución encubierta y pidió que las investigaciones continúen pese a su salida del organismo.

En rueda de prensa desde Hermosillo, Sonora, nuestro presidente nacional, @JorgeRoHe, junto a la presidenta estatal del PAN, @celyaldana, nuestros coordinadores parlamentarios, @eLiasLixa y @RicardoAnayaC, así como el Sistema PAN, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de… pic.twitter.com/GYJTlYEr6E — Acción Nacional (@AccionNacional) November 5, 2026

En el ámbito estatal, exigió que el titular del Instituto Electoral de Sonora se separe del cargo si las autoridades confirman su participación en las operaciones con empresas relacionadas con los señalamientos nacionales. La presidenta del PAN en la entidad, Celina Aldana, informó que su organización solicitó una investigación para esclarecer posibles vínculos entre proveedores y funcionarios.

Por su parte, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, respaldó la advertencia de Romero y planteó recurrir a la resistencia civil pacífica si la mayoría legislativa impulsa perfiles afines al partido gobernante. Señaló que la composición del Comité Técnico resultará determinante para garantizar la independencia del próximo nombramiento.

Sobre las declaraciones de Vicente Fox acerca de su intervención en la victoria presidencial de Felipe Calderón en 2006, Romero aseguró que habló personalmente con Vicente Fox para pedirle una explicación sobre sus declaraciones. Según el dirigente panista, el expresidente sostuvo que su intención era señalar que el desempeño de su gobierno contribuyó al triunfo electoral de Felipe Calderón en 2006.

El dirigente aclaró que la postura institucional del PAN consiste en reconocer la victoria de Calderón como resultado exclusivo de la votación ciudadana. Argumentó que existen estudios técnicos que respaldan aquel resultado, pese al estrecho margen entre el candidato panista y su principal adversario.

“Cualquier inferencia hacia que ese triunfo en el 2006 haya sido distinto a los votos ciudadanos, es una teoría que nosotros no compramos”, declaró. También consideró necesario distinguir las expresiones personales de Fox de los posicionamientos oficiales del partido.

Romero sostuvo que el blanquiazul defenderá la validez de aquella elección y reiteró que las declaraciones de figuras históricas de Acción Nacional no necesariamente representan el criterio de su actual dirigencia. “Hoy por hoy del PAN es que en el 2006 se ganó con todo rigor”, concluyó.

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MSL