Abaten a El General, líder del Cártel Nuevo Imperio y vinculado al asesinato de Milton Morales

Edgar Aarón "N", alias El General, falleció en el Estado de México al agredir a tiros a los agentes federales que intentaban aprehenderlo.

Fuerzas federales abatieron a Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “El Lic”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y presunto autor intelectual del homicidio del mando policial Milton Morales Figueroa, durante la ejecución de un operativo en el Estado de México para dar cumplimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que agentes de la corporación fueron agredidos con disparos de arma de fuego al intentar aprehender al presunto dirigente criminal, quien falleció en el lugar tras la respuesta operativa de los elementos.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, “El General” habría ordenado el homicidio de Morales Figueroa, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y colaboraba cercanamente con García Harfuch.

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El mando policial fue asesinado por un sujeto armado el 21 de julio de 2024 en el municipio de Coacalco, Estado de México, mientras se encontraba fuera de servicio.

Durante su gestión al frente de la unidad de inteligencia, el comisario jefe participó en investigaciones contra células del crimen organizado, así como en la integración de carpetas relacionadas con los atentados contra Omar García Harfuch y el periodista Ciro Gómez Leyva.

Al confirmar la baja del presunto autor intelectual del crimen, el titular de la SSPC recordó la trayectoria del mando capitalino.

“No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y de nuestro país”, expresó.

En el Estado de México, compañeros de @SSPCMexico fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras realizaban un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “el Lic”identificado como líder y… pic.twitter.com/mopVMk6HmH — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 5, 2026

El funcionario federal sostuvo que las investigaciones continuarán abiertas para capturar a la totalidad de los involucrados.

“Honrar su memoria significa continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables de este crimen”, aseveró.

Vínculos delictivos y alcance operativo

Además de su imputación en el homicidio de Morales Figueroa, las autoridades identificaban a “El General” como jefe de una estructura criminal con presencia en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. El expediente abarcaba investigaciones por secuestro, extorsión, despojo de inmuebles, lavado de dinero, robo de hidrocarburo y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

Desde el 19 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos mantenía sanciones financieras contra “El General” por sus nexos operacionales con Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense señalado por la justicia estadounidense como presunto líder de una red internacional de narcotráfico.

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), el gobierno de Estados Unidos precisó que “El General” otorgaba protección logística a Wedding en territorio mexicano y utilizaba contactos en corporaciones policiales para ubicar objetivos de la estructura criminal.

La OFAC identificó al líder criminal como propietario de tres empresas mexicanas: VRG Energéticos, Grupo RVG Combustibles y Grupo Ares Imperial, las cuales ingresaron a la lista de entidades bloqueadas por sus vínculos con la red del presunto narcotraficante canadiense.

Para dar continuidad a las investigaciones, la SSPC mantendrá labores coordinadas con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como con las fiscalías generales de justicia de la Ciudad de México y del Estado de México, con el propósito de desarticular las células remanentes del Cártel Nuevo Imperio.

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JVR