Defensa destaca capacidad operativa en el Plan DN-III-E

Secretaría de la Defensa Nacional presenta sus capacidades para aplicar el Plan DN-III-E.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) presentó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo las capacidades operativas, logísticas y tecnológicas con las que cuenta para aplicar el Plan DN-III-E en auxilio de la población civil ante desastres.

Durante la exposición, realizada el pasado 30 de octubre previo a la ceremonia de conmemoración del 60 aniversario del Plan DN-III-E, la mandataria estuvo acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, en las instalaciones de la 1/a. Zona Aérea Militar, en Santa Lucía, Estado de México.

Durante el recorrido, la Defensa mostró los recursos humanos y materiales destinados a las labores de prevención, auxilio y recuperación, entre ellos personal militar especializado, aeronaves, vehículos, equipos y canes adiestrados en búsqueda y rescate de personas.

Secretaría de la Defensa Nacional presentó a la Presidenta sus capacidades para aplicar el Plan DN-III-E. ı Foto: Especial

Entre las capacidades presentadas destacó el funcionamiento del Centro Estratégico Militar de Acopio de Defensa, encargado de recibir, almacenar, organizar, controlar y distribuir los abastecimientos que conforman la reserva estratégica de la institución, así como las donaciones de la iniciativa privada destinadas a la población afectada por emergencias.

Actualmente, el centro tiene almacenadas 15 mil despensas de sobrevivencia, 13 mil canastas alimentarias, 15 mil paquetes de enseres domésticos y 120 mil litros de agua. Cada paquete de enseres incluye seis artículos: estufa, refrigerador, batería de cocina, licuadora, colchón y ventilador.

En la presente administración, como parte de la aplicación del Plan DN-III-E y de las labores de labor social, el Centro Estratégico Militar de Acopio ha contribuido a distribuir cerca de 17 mil toneladas de abastecimientos por vía terrestre y alrededor de 200 toneladas por vía aérea en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla y Veracruz, entidades que han enfrentado situaciones de emergencia.

Defensa Nacional dispone de insumos para el Plan DN-III-E y ayuda humanitaria. ı Foto: Especial

Asimismo, en el marco de las acciones de ayuda humanitaria, se enviaron cerca de mil toneladas de abastecimientos por vía terrestre al puerto de Veracruz y más de 200 toneladas de insumos por vía aérea a Cuba, Jamaica, Chile, Colombia y Venezuela.

Vehículos y aeronaves para atender emergencias

Durante la presentación, el comandante del Ejército Mexicano, Juan José Gómez Ruiz, expuso las capacidades de Defensa para la aplicación del Plan DN-III-E desde 1966.

Actualmente, la Defensa cuenta con 21 mil 929 vehículos de diversas características, entre los que destacan los tipos Holkan, Humvee, Pick Up y camionetas de 6.5 toneladas, además de 17 mil 656 vehículos de la Guardia Nacional, entre ellos unidades tipo Charger, Interceptor, Pick Up y camionetas para el transporte de personal.

Asimismo, la Defensa dispone de 257 aeronaves, de las cuales 140 son de ala rotativa y 117 de ala fija. Entre los equipos destacados se encuentran los helicópteros Bell 412, Cougar y MI-17, así como los aviones Spartan C27J.

Defensa dispone de 257 aeronaves para la aplicación del Plan DN-III-E. ı Foto: Especial

Los helicópteros permitieron concretar el puente aéreo más grande en la historia de la aplicación del Plan DN-III-E, en octubre de 2025. En esa operación participaron 21 helicópteros y 2 aviones, que realizaron en conjunto mil 619 operaciones aéreas.

Centro de Operaciones Estratégico del Alto Mando

También destacó el Centro de Operaciones Estratégico del Alto Mando, que dispone de medios de comunicación para el enlace aeronáutico y acceso a la red de Intranet para monitorear las estaciones de comunicaciones desplegadas por el Ejército en todo el territorio nacional.

También cuenta con un sistema de videoconferencia, acceso a la red telefónica militar, capacidad para monitorear las condiciones meteorológicas, servicio de correo electrónico de imágenes y acceso al circuito cerrado de televisión. Estas herramientas permiten establecer enlaces en todo el territorio nacional e incluso con el extranjero.

Defensa presenta el Centro de Operaciones Estratégico del Alto Mando para el Plan DN-III-E. ı Foto: Especial

A lo largo del recorrido se mostraron distintos medios tecnológicos, aeronaves, vehículos y equipos especializados de búsqueda y rescate, empleados de acuerdo con su propósito en las tres fases del Plan DN-III-E: Prevención, Auxilio y Recuperación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr