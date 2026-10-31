CSP destaca labor humanista de Fuerzas armadas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la vocación humanitaria de las Fuerzas Armadas y sostuvo que su grandeza no depende únicamente de su capacidad operativa, sino de la solidaridad con la que auxilian a la población durante las emergencias. Al encabezar el 60 aniversario del Plan DN-III-E, destacó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional tienen entre sus principales responsabilidades la protección de la vida y el acompañamiento a las familias que enfrentan desastres.

Durante la ceremonia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango, Estado de México, la mandataria recordó las labores de rescate y asistencia que presenció tras las lluvias extraordinarias de 2025, cuando cinco entidades sufrieron daños en caminos y viviendas. Afirmó que aquella experiencia le permitió conocer de cerca el esfuerzo del personal militar y la sensibilidad con la que atiende a quienes pierden su patrimonio.

“Vi a mujeres y hombres que no permanecen ajenos al dolor de las familias, que hacen suyo el sufrimiento de quienes lo pierden todo, que ponen sus manos, su esfuerzo y su corazón al servicio de quienes necesitan ayuda”, expresó.

El Dato: La Secretaría de la Defensa Nacional anunció 869 distinciones al desempeño durante 2026, de las cuales 833 corresponden a labores del Plan DN-III-E.

A partir de esa experiencia, la titular del Ejecutivo federal hizo un reconocimiento al personal que participa en la atención de contingencias, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Subrayó que las jornadas de trabajo, el esfuerzo físico y la cercanía con las víctimas constituyen una expresión del carácter humanitario de las instituciones militares.

“Porque la grandeza de nuestras fuerzas armadas no está solamente en su disciplina, su preparación y su fortaleza, está también en su calidad humana, en su vocación de servicio y en su compromiso con el pueblo de México”, manifestó.

La mandataria insistió en que las labores de rescate constituyen mucho más que una obligación institucional. Consideró que estas tareas representan una forma de fraternidad hacia quienes atraviesan situaciones de pérdida y emergencia.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que desde 1966 las Fuerzas Armadas han aplicado el Plan DN-III-E en más de 87 mil emergencias de distinta naturaleza, mediante operaciones de protección civil, búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recorre instalaciones militares, ayer. ı Foto: Especial

Durante su intervención, el titular de la Sedena explicó que el personal actúa ante los desastres sin esperar instrucciones específicas y otorga prioridad al auxilio de las comunidades. Afirmó que esta disposición responde tanto a sus obligaciones constitucionales como a la relación histórica del Ejército con la sociedad.

Como parte de la conmemoración, la Sedena anunció 869 distinciones de desempeño correspondientes a 2026. De ese total, 833 reconocen labores del Plan DN-III-E y 36 corresponden a misiones de ayuda humanitaria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum entregó 50 reconocimientos a integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Además, develó una placa conmemorativa por los 60 años de servicio de estas instituciones en las tareas de auxilio a la población mexicana.

El reconocimiento a quienes han participado en estas operaciones también incluyó un homenaje a los 68 militares que perdieron la vida durante alguna de estas misiones humanitarias.

Honran vida del ingeniero en Palacio de Bellas Artes

| Por Elizabeth Hernándezo |

Cientos de ciudadanos arroparon a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano hasta el último momento de su homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. El hombre, que llenó por primera vez el Zócalo durante la campaña presidencial de 1988, volvió a reunir a sus simpatizantes en el corazón de la Ciudad de México para un último adiós.

Desde temprano, personas de distintas generaciones hicieron fila para despedir al fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Unas vestían de negro y llevaban flores blancas; otras, playeras del sol azteca y propaganda de sus tres campañas presidenciales.

El Dato: Cuauhtémoc Cárdenas nació el 1 de mayo de 1934 en la residencia oficial de Los Pinos, debido a que su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, asumió la presidencia.

El cortejo llegó a Bellas Artes alrededor de las 13:30 horas desde el Panteón Francés de Legaria, donde la familia lo veló desde el jueves. Los aplausos acompañaron el ingreso del féretro al vestíbulo. Una alfombra roja marcaba el camino hacia el rostro del ingeniero en gran formato, en medio de coronas que simbolizan la eternidad y el ciclo de la vida del líder de la izquierda mexicana. Enormes alcatraces blancos rodeaban el sitio.

Sobre el ataúd descansaron dos banderas mexicanas. Una cubrió sus restos durante el traslado; la segunda la colocaron sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel cuando ocupó su lugar. En uno de los lábaros, el escudo nacional lucía un bordado de oro. Los tres hermanos encabezaron la primera guardia de honor.

Uchátse urásma pireti (Me voy para mi tierra...) La música michoacana resonó en el máximo recinto cultural. El grupo musical Los Erandi interpretaron Arriba Pichándaro y Juan Colorado. También participaron el Cuarteto Saloma y Los Carácuaros de Serafín Ibarra, con piezas que acompañaron los primeros momentos del homenaje al exgobernador de Michoacán y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Imanol Ordorika habló por la familia. El académico, antiguo dirigente del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), recordó la lucha de los jóvenes frente al partido oficial. “Cuauhtémoc Cárdenas tuvo la convicción de proteger a los perseguidos y no mirar a otro lado”, expresó al evocar el respaldo que recibieron los movimientos de los años ochenta.

Ciudadanos se forman para ingresar al recinto y despedir al demócrata. ı Foto: Cuartoscuro

Al despedir a su amigo y aliado, Ordorika recuperó al hombre detrás de los cargos públicos. Lo describió como alguien de coherencia y entereza, cercano a su familia pese a su carácter serio. Sobre su vida familiar, añadió que “apreciaba la compañía de los suyos y esa alegría serena era parte de su fuerza”.

También recordó que para el ingeniero la democracia exigía una sociedad dispuesta a reclamar sus derechos, sin esperar concesiones del poder.

Ka pauani ka pauani (y día tras día)...

Guadalupe Dimas comenzó su despedida en purépecha. Después habló en español ante los familiares y asistentes. En representación de los pueblos originarios de Michoacán, llevó al homenaje el recuerdo de las comunidades indígenas y de su relación con la familia Cárdenas.

Para Dimas, la muerte del ingeniero representó un dolor muy grande. “Los Cárdenas siempre estuvieron a lado de los indígenas”, sostuvo.

La representante recordó que el vínculo con esos pueblos trascendió generaciones y aseguró que conservarían su memoria en el corazón.

Las personas acuden con fotografías, pancartas y playeras en su honor. ı Foto: Cuartoscuro

Su intervención llevó la despedida del Palacio de Bellas Artes hasta el paisaje de Michoacán. El lago de Pátzcuaro apareció en sus palabras como parte del recuerdo que las comunidades guardarían del político que gobernó el estado entre 1980 y 1986. La representante indígena cerró esa evocación con una frase que dirigió al féretro: “El lago te va a reflejar para que sigas presente”.

K’arhanchintasïnka (Suspiro yo)... La Presidenta Claudia Sheinbaum montó guardia de honor junto a los tres hijos de Cuauhtémoc Cárdenas y fue la última oradora del homenaje. La despedida también reunió a figuras de distintas generaciones políticas, entre ellas: Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos; el senador Gerardo Fernández Noroña y Javier González Garza, antiguo compañero de militancia.

Entre los integrantes del gabinete federal acudieron Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura; Alicia Bárcena Ibarra, titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Rosaura Ruiz Gutiérrez, responsable de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público.

También asistieron Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia; César Yáñez Centeno Cabrera; Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), y Chen Daojiang, embajador de China en México, quienes acudieron a despedir al ingeniero y a expresar sus condolencias a la familia.

El homenaje incluyó un minuto de silencio y la interpretación del Himno Nacional mexicano. Los relevos continuaron frente al ataúd, mientras los deudos recibían las condolencias de antiguos compañeros, representantes políticos y ciudadanos que pudieron acercarse para despedirse.

Ttsïtsïki urápiti kanásani (flor de canela blanca)... Hacia el cierre, Los Erandi interpretaron y cantaron Flor de Canela.

El purépecha volvió a escucharse en el vestíbulo, ahora a través de una pirekua tradicional cuyas palabras hablan del recuerdo y la ausencia.

Cuando salió el coche fúnebre, los gritos y aplausos volvieron a llenar las inmediaciones de Bellas Artes. “¡Cuauhtémoc vive, la lucha sigue!”, coreó la multitud. En la letra que acababan de cantar quedó como eco, “nókeni jurak’uakia” (nunca te olvidaré).

Plantean llevar restos de Cárdenas a Rotonda de las Personas Ilustres

| Por Elizabeth Hernández |

La Presidenta Claudia Sheinbaum propuso a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, iniciar el procedimiento para que los restos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ingresen a la Rotonda de las Personas Ilustres, como reconocimiento a su trayectoria política y su contribución a la democracia mexicana.

Durante el homenaje de cuerpo presente que tuvo lugar este viernes en el Palacio de Bellas Artes, la mandataria reveló que presentó el planteamiento desde el jueves 29 de octubre, aunque aclaró que la decisión requiere una evaluación institucional y el consentimiento de los familiares del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El Dato: La Rotonda de las Personas Ilustres es un monumento creado en 1872 para albergar los restos de personas que han realizado contribuciones fundamentales a México.

“Propuse ayer mismo a la secretaria de Gobernación. Tiene que pasar por un comité y una evaluación, pero siempre con el consentimiento de la familia”, expresó Sheinbaum ante los asistentes a la ceremonia, donde manifestó su deseo de llevar al ingeniero a ese recinto por la valentía que demostró a lo largo de su vida pública.

Al iniciar su discurso, la titular del Ejecutivo federal expresó sus condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel, hijos del político michoacano, quien falleció el pasado miércoles 28 de octubre a los 92 años. También relató una conversación con el primero de ellos, quien le preguntó si tomaría la palabra durante la despedida que la familia organizó junto con las autoridades culturales.

En su intervención, Sheinbaum recordó otra charla reciente con Lázaro Cárdenas Batel, quien días antes le informó sobre el estado de salud de su padre. La conversación los llevó a reflexionar sobre la historia del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y las decisiones que marcaron tanto su gobierno como la trayectoria de su hijo.

Para la mandataria, la historia nacional no sólo responde a las luchas de un pueblo valeroso, sino también a las acciones de hombres y mujeres que asumieron decisiones difíciles en momentos determinantes. Bajo esa perspectiva, destacó la valentía del general Cárdenas para impulsar la reforma agraria frente a los grandes terratenientes y defender los derechos de los trabajadores petroleros ante las compañías extranjeras.

La Presidenta sostuvo que aquellas transformaciones exigieron convicción, visión y lealtad, pero principalmente valor para enfrentar los intereses de quienes rechazaban los cambios.

Recordó que, después de concluir su mandato presidencial, el general mantuvo su compromiso con distintas comunidades y continuó su labor en favor de las causas sociales.

Ese mismo atributo, afirmó, distinguió al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando enfrentó una de las decisiones más importantes de su carrera política en 1987. En aquel momento debía resolver si permanecía dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o emprendía una nueva ruta junto con otros dirigentes que cuestionaban las prácticas del régimen.

Sheinbaum destacó que la ruptura no ofrecía garantías de éxito y que el futuro político del movimiento resultaba incierto. “Nada estaba escrito”, recordó al describir las circunstancias en las que Cárdenas y sus compañeros comenzaron a construir una alternativa de participación ciudadana que desembocó en la contienda presidencial de 1988.

Con esa decisión, el exgobernador de Michoacán encabezó una movilización de carácter pacífico que reunió a diversos sectores de la sociedad mexicana. La mandataria recuperó sus propias experiencias durante aquella etapa, cuando participaba en las luchas estudiantiles y encontró en la candidatura cardenista una vía de expresión para las demandas democráticas.

Otro de los recuerdos que compartió ocurrió en la Comarca Lagunera, donde tuvo contacto con campesinos cuyas familias recibieron tierras gracias a la reforma agraria que impulsó el general Lázaro Cárdenas. Aquella experiencia le permitió reconocer la relación entre las transformaciones sociales de una generación y el movimiento político que encabezó su descendiente décadas después.

El relato presidencial también llegó a julio de 1988, cuando miles de ciudadanos se movilizaron para defender el triunfo electoral que atribuían al ingeniero frente al candidato oficialista Carlos Salinas de Gortari.

Sheinbaum recordó su participación en aquellas protestas y destacó el carácter pacífico de la lucha que convocó a distintos grupos de la población.

A partir de esa experiencia, la mandataria sostuvo que la valentía constituyó uno de los principales rasgos de la trayectoria de Cárdenas, tanto por su decisión de romper con el partido que había gobernado México durante décadas como por su disposición a construir una alternativa política sin certeza sobre sus resultados.

La propuesta para incorporarlo a la Rotonda de las Personas Ilustres representó el cierre de su intervención en Bellas Artes. Sheinbaum dejó claro que el Gobierno federal deberá cumplir el procedimiento correspondiente antes de concretar el reconocimiento y que la voluntad de los tres hijos del ingeniero tendrá un papel indispensable en cualquier determinación.

El homenaje reunió a familiares, representantes de distintas generaciones políticas y ciudadanos que acudieron al recinto cultural para despedir a quien gobernó Michoacán, compitió tres veces por la Presidencia de la República y se convirtió en 1997 en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal electo mediante el voto popular.

Con la propuesta, la Presidenta planteó que el Estado mexicano otorgue un reconocimiento póstumo a uno de los principales protagonistas de la apertura democrática del país, cuya trayectoria vinculó las luchas sociales del cardenismo histórico con los movimientos políticos que transformaron el sistema electoral mexicano durante las últimas décadas.

Cuestiona a quienes “lo abandonaron”

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a algunos intelectuales que hoy cuestionan la democracia en México, de haber sido parte de quienes apoyaron al líder de izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas, fallecido este miércoles, y después lo “abandonaron” en su lucha por la garantía democrática del país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó a los intelectuales por las críticas que hoy lanzan contra su gobierno y la 4T, al que señalan de impulsar un sistema antidemocrático, cuando en el pasado fueron personas que acompañaron a Cárdenas Solórzano y, cuando éste rompió con el PRI y emprendió una lucha tras lo que se considera un ‘fraude electoral’ en 1988, lo dejaron a un lado.

El Tip: La declaración fue una réplica al expresidente Zedillo quien críticó el rumbo democrático actual del país.

“Cuando viene la movilización contra el fraude, (José) Woldenberg, (Héctor) Aguilar Camín, todos ellos abandonan a Cuauhtémoc Cárdenas. Y dicen: ‘No, no se demostró que hubiera fraude’. Y tiempito después… de la mano de Salinas de Gortari. ¡Imagínense! Y hoy hablan ellos de democracia, cuando ellos traicionaron un movimiento ciudadano que luchó por transformar México… Todos los que apoyaron a Salinas de Gortari en ese fraude electoral en contra de la voluntad popular son los que hoy critican al Gobierno de México y dicen que no hay democracia”, aseveró.

Acusó a algunos críticos a su Gobierno de que, en el fondo, su inconformidad es que la política gubernamental no se conduce de la misma manera que en el pasado, en la que se veían beneficiados: “Ellos añoran la democracia en la que ellos recibían cheques. Esa es la democracia que ellos defienden. Es la democracia del chayote… Su cercanía con el poder, las cenas a las que asistían con el presidente de la República, las reuniones privadas, los consejos que daban, el dinero que recibían”.

La jefa del ejecutivo, ayer, al montar la guardia de honor con los deudos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel. ı Foto: Especial

En ese sentido, afirmó que “estamos viviendo tiempos extraordinarios y no van a poder parar la transformación”, al refutar las acusaciones de la derecha contra la Cuarta Transformación a la que acusan de no cumplir con lo que prometió para llegar al poder.

Con relación a Cuauhtémoc Cárdenas y al triunfo de Inácio Lula da Silva en Brasil, la mandataria refirió que una de las semejanzas que tiene su administración es que busca que la democracia sea parte del bienestar de la población mexicana.

“Ayer leía quien decía, es que lo que prometieron no lo cumplieron. 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Se redujeron las desigualdades. ¿Cómo van a querer borrar eso? Estamos viviendo tiempos extraordinarios y no van a poder parar la transformación del país. Mientras no haya traición a esos principios”, concluyó.