Suspensión definitiva a Ernesto Ruffo ‘no supone el fin del proceso’ por huachicol fiscal: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la suspensión definitiva concedida a Ernesto Ruffo Appel “no supone el fin del proceso” en su contra por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburo.

El pasado 29 de octubre, la jueza Azucena Lazalde Iñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, concedió al exgobernador de Baja California la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1085/2026 promovido contra el auto de vinculación a proceso, dictado el pasado 23 de julio.

Jueza concede suspensión definitiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo. ı Foto: Captura de Pantalla

Ante la resolución, la FGR recordó que Ernesto Ruffo permanece vinculado a proceso y que continúa el proceso en su contra, así como la investigación, mientras cumple la medida cautelar de prisión preventiva en su domicilio en Ensenada.

En ese sentido, explicó que la resolución únicamente suspende “momentáneamente” el proceso penal al concluir la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo promovido por el imputado.

“... es decir, que no inicie la etapa de juicio oral hasta que se determine lo conducente”, indicó la FGR.

La FGR aseguró que continuará con las investigaciones del caso “hasta llevar a las personas responsables del caso ante la justicia”.

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cehr