Becas para el Bienestar reducen abandono escolar y amplían oportunidades educativas en México

Actualmente, más de 19.5 millones de estudiantes de escuelas públicas reciben las Becas para el Bienestar, con una inversión de 136 mil 900 millones de pesos durante 2026, con la que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos económicos.

Desde 2019, las becas forman parte de la política educativa del gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y a la fecha cuentan con sustento constitucional, lo que garantiza su continuidad y amplía la protección social de las familias.

Entre los ciclos 2017-2018 y 2024-2025, la tasa de abandono en educación media superior pasó de 14.5 a 9.3 por ciento, lo que representa una reducción de 5.2 puntos porcentuales y contradice las afirmaciones de que los apoyos económicos alejan a las y los jóvenes de las aulas.

Además, de acuerdo con estimaciones de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, basadas en la Encuesta Intercensal 2025, la tasa neta de escolarización en educación media superior alcanzó 66.3 por ciento en el ciclo 2025-2026, su nivel más alto desde 2018-2019.

Asimismo, para el ciclo escolar 2026-2027, el registro de la Beca Universal Benito Juárez superó un millón 800 mil estudiantes, frente al promedio de un millón 500 mil de ciclos anteriores. Su operación contempla mecanismos de seguimiento escolar, ya que la inscripción y permanencia de las y los beneficiarios se verifican semestralmente.

Las Becas para el Bienestar forman parte de una estrategia que busca garantizar que las condiciones económicas no determinen el futuro educativo de las nuevas generaciones. Su carácter universal permite llegar a todas y todos los estudiantes de educación media superior pública, sin distinciones por la situación económica de sus familias ni criterios discrecionales de selección.

Esta política también atiende una deuda histórica con las juventudes pues durante pasadas administraciones se dejaron de construir escuelas preparatorias y, en lugar de ampliar las oportunidades para continuar los estudios, llamaron “ninis” a miles de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban.

Frente a esta realidad, el gobierno de México impulsa la construcción de nuevos planteles, así como la ampliación y reconversión de los existentes, con la meta de crear 400 mil lugares adicionales en educación media superior durante la presente administración. El objetivo es ampliar el acceso a la educación pública y garantizar que ninguna persona joven se quede sin estudiar por falta de espacios.

cehr