Reivindica ofensiva contra el crimen y visión de inteligencia

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, llamó a reforzar la ofensiva contra las organizaciones criminales para impedir que mantengan el control de municipios y regiones del país, al tiempo que destacó el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación como parte de la estrategia federal para recuperar la seguridad de las comunidades.

“Hoy a dos años, ya comenzamos el tercer año de esta administración, estamos en una situación muy distinta de cuando recibimos esta secretaría; ¿por qué?, porque la Presidenta de México tiene una visión de inteligencia e investigación para prevenir el delito, para combatir el delito”, dijo el funcionario.

Durante la ceremonia de reconocimiento a agentes de investigación, el funcionario federal sostuvo que cada detención y operación contra la delincuencia tiene consecuencias directas para las familias mexicanas, particularmente en territorios donde grupos delictivos buscan imponer sus intereses económicos sobre la población.

García Harfuch también denunció que la corrupción impidió durante décadas concretar extradiciones de objetivos prioritarios y destacó un operativo que permitió sacar a 92 personas de centros penitenciarios federales durante el primer año del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

25 Agentes de la dependencia fueron reconocidos

Como parte del fortalecimiento de las capacidades de investigación para combatir a las organizaciones criminales, García Harfuch también destacó la incorporación de 981 nuevos agentes, después de seis años sin ingresos de personal a esa área. Explicó que la academia encargada de su formación aún se encuentra en proceso de construcción, aunque ya logró completar la preparación de esta primera generación.

“Quiero que tengan muy claro y que nunca se les olvide cuál es su misión. Ustedes son una línea entre la sociedad mexicana, la buena sociedad mexicana y los criminales que no tienen respeto alguno por la vida humana”, dijo.

En ese contexto, reconoció la labor de Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de Edith Rodríguez Navarro, directora de la Academia Nacional de Seguridad Pública, por su participación en la preparación de los nuevos elementos.

García Harfuch aseguró que la Presidenta revisa diariamente, desde las seis de la mañana, los indicadores de homicidios, delitos de alto impacto y robo de vehículos, además de otros registros sobre incidencia criminal.

Respecto de la participación de las Fuerzas Armadas, destacó el apoyo del titular de Defensa y del secretario de Marina a las operaciones de seguridad pública. También mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con un equipo más amplio y atraviesa un proceso de reestructuración interna.

Además de los resultados operativos, el funcionario dedicó parte de su intervención a los agentes que perdieron la vida durante el cumplimiento de sus funciones y a quienes sobrevivieron a lesiones graves. Recordó casos de compañeros a los que visitó o trasladó personalmente a hospitales durante su trayectoria en distintas corporaciones.

En el ámbito de las tareas administrativas y de apoyo, también destacó la participación de Protección Civil, el sistema penitenciario y las áreas de formación. Subrayó que el funcionamiento de la dependencia requiere tanto a quienes desarrollan misiones de alto riesgo como a los trabajadores responsables de actividades internas.