FGR procesa a hombre detenido con metanfetamina y cocaína en el AICM

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Alejandro Delgado Valencia, a quien las autoridades detuvieron con casi 23 kilogramos de metanfetamina y cocaína en las inmediaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El imputado enfrentará cargos por un delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de transporte, después de que el Ministerio Público federal presentó ante un juez los elementos de prueba relacionados con el aseguramiento de ambas sustancias.

Durante la inspección de una maleta y una mochila, los agentes localizaron 16 paquetes de clorhidrato de metanfetamina, con un peso de 17 kilos 878.9 gramos. El equipaje también contenía otros siete envoltorios con 5 kilos 42.9 gramos de clorhidrato de cocaína, por lo que el decomiso alcanzó un total de 22 kilos 921.8 gramos.

#FGR obtiene vinculación a proceso en contra de Jesús “N”, detenido junto con droga en el @AICM_mx. El Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la #FECOR, le formuló imputación por su posible participación en un delito contra la salud en la modalidad… pic.twitter.com/exvJWLLkDR — FGR México (@FGRMexico) November 5, 2026

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina participaron en la captura, que ocurrió días atrás en las inmediaciones de la terminal aérea. Tras el operativo, las corporaciones entregaron al detenido y las sustancias al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó los datos de prueba durante la continuación de la audiencia inicial y consiguió que la autoridad judicial ordenara la apertura del proceso penal.

Además, el juez impuso prisión preventiva oficiosa a Delgado Valencia, quien permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur mientras avanza el procedimiento. La resolución también estableció un plazo de tres meses para que las autoridades concluyan la investigación complementaria.

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MSL