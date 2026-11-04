Farías exhiben mención de la FGR a hijo de AMLO

Fichas de captura de los dos exintegrantes de la Armada, en foto de archivo.

La defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna difundió nuevos elementos del expediente por huachicol fiscal, entre ellos un audio en el que un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) expone ante una jueza el testimonio de una persona que menciona a “Andy”, referencia que los abogados vinculan con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta grabación corresponde a una audiencia del pasado 21 de agosto, durante la cual el fiscal Adín Jacobo Castellanos Franco presentó ante la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega parte de las declaraciones de un testigo protegido con las iniciales “JCSP”.

Según el testimonio, las presuntas irregularidades ocurrieron durante la descarga de combustible del buque Torm Agnes en el puerto de Guaymas, Sonora. La declaración también menciona conversaciones para facilitar las operaciones y evitar la intervención de las autoridades.

“Le mandé mensaje a Solano diciendo que eso no estaba autorizado y que ya se había salido de control. Me dijo que le iba a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso”, señala uno de los fragmentos que el representante de la Fiscalía expuso durante la diligencia judicial.

La declaración también hace referencia a personas identificadas como Solano y Cordero, quienes habrían intervenido en conversaciones relacionadas con el movimiento de pipas y las gestiones para permitir la salida del combustible. En ese contexto, el testigo relató que recibió información sobre un supuesto acuerdo previo para facilitar la operación.

El testimonio afirma que los vehículos ya habían abandonado las instalaciones y la embarcación realizaba maniobras de zarpe cuando personal de la Fiscalía estatal llegó al lugar.

A partir de la grabación, los abogados de los Farías Laguna cuestionaron la postura de la institución que encabeza Ernestina Godoy Ramos, debido a que las referencias a López Beltrán forman parte de declaraciones que el propio Ministerio Público utilizó durante el proceso contra los marinos.

El señalamiento surge después de que la FGR emitió el comunicado 756/26, el pasado 27 de octubre, como respuesta a una entrevista escrita que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna concedió al periodista Manuel López San Martín. En ese intercambio, el imputado afirmó que López Beltrán conocía o era parte de estos traslados.

La FGR sostuvo entonces que carecía de elementos suficientes para abrir una investigación contra las personas mencionadas y restó valor a los testimonios indirectos, al considerar que no aportaban información sólida para sustentar nuevas pesquisas. Esa postura motivó los cuestionamientos de la defensa, que señaló una diferencia entre las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad penal de una persona y los indicios que pueden justificar otras líneas de investigación. Los abogados argumentaron que las declaraciones no deberían descartarse sin antes verificar su contenido.

A su juicio, la Fiscalía incurre en una contradicción al utilizar esos testimonios para sostener las acusaciones contra los hermanos a, mientras considera insuficientes las referencias a otras personas que aparecen en el mismo expediente.