‘Renuncia de Taddei no es suficiente’: PAN exige a Morena responder por crisis del INE

Jorge Romero asegura que renuncia de Guadalupe Taddei a presidencia del INE no es suficiente para investigar corrupción.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, exigió a Morena responder por la crisis institucional del Instituto Nacional Electoral (INE) y advirtió que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo no es suficiente para cerrar las investigaciones por presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y contrataciones irregulares durante su gestión.

El dirigente panista demandó que se esclarezca el destino de los recursos públicos y que, en caso de acreditarse delitos o responsabilidades administrativas, se sancione a los funcionarios y particulares involucrados, independientemente del cargo que hayan ocupado.

Morena no puede deslindarse de Taddei, aunque intente: PAN

Romero Herrera sostuvo que Morena no puede deslindarse de Taddei , al recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador celebró públicamente su nombramiento en 2023 y reconoció la cercanía de la entonces consejera presidenta con integrantes de su familia.

Gaudalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Según el dirigente del PAN, los vínculos familiares de Taddei con funcionarios y representantes de Morena, así como el respaldo político que recibió del obradorismo, contradicen los intentos del oficialismo por desvincularse de su administración.

Propone contrarreforma para ‘superpoderes’ que Morena dio a presidente del INE

El panista también cuestionó la reforma impulsada por Morena en 2024 a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que otorgó a la presidencia del INE facultades para designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin someter los nombramientos a la aprobación del Consejo General.

PAN exige a Diputados garantizar proceso transparente en elección de sucesor de Taddei al INE. ı Foto: Cuartoscuro

Ante ello, Acción Nacional promueve una contrarreforma al artículo 45 de la LGIPE para eliminar esas atribuciones y restablecer un mecanismo de designación colegiada, que requiera el voto de al menos ocho de los once integrantes del Consejo General.

De acuerdo con Romero Herrera, el propósito es evitar que una sola persona concentre decisiones fundamentales sobre la estructura administrativa y el manejo del Instituto, además de recuperar los contrapesos internos para prevenir posibles conflictos de interés.

Exige a la Cámara de Diputados proceso transparente y ciudadano para sucesor de Taddei

El presidente del PAN también pidió a la Cámara de Diputados garantizar un procedimiento transparente y ciudadano para elegir a quien encabezará el organismo electoral, con un perfil de experiencia, honestidad e independencia respecto de cualquier partido político.

MORENA debe responder por la crisis del INE: PAN exige castigo a responsables y presidencia independiente. #Boletín pic.twitter.com/tgfmNSmf96 — Acción Nacional (@AccionNacional) November 1, 2026

Advirtió que la sustitución de Taddei por una persona vinculada al mismo grupo político no resolvería los cuestionamientos sobre la imparcialidad del árbitro electoral, especialmente ante la cercanía de los comicios de 2027.

Asimismo, informó que Acción Nacional dará seguimiento a la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que solicitó investigar posibles delitos relacionados con el manejo de recursos públicos, las contrataciones y la actuación de funcionarios y proveedores del INE.

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