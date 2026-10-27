¿Quién es Blanca Cruz García, presidenta provisional del INE?

El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa una etapa de transición en su dirigencia. Blanca Yassahara Cruz García asumirá provisionalmente la conducción del organismo, en un momento clave para la continuidad de sus actividades institucionales.

Su nombramiento ocurrió después de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del instituto. La decisión fue respaldada por los diez integrantes del Consejo General, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para elegir a quien ocupará el cargo durante el resto del periodo, que concluye en 2032.

Cruz García cuenta con experiencia tanto en el ámbito federal como en el estatal. En La Razón te contamos más sobre la nueva titular provisional del INE.

Blanca Yassahara Cruz García, presidenta provisional del INE ı Foto: Facebook Blanca Y. Cruz García

¿Quién es Blanca Cruz García?

Blanca Yassahara Cruz García es licenciada en Derecho, con especialización en Derecho Constitucional y Amparo, y cuenta con una maestría en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Antes de incorporarse al Consejo General del INE, desempeñó distintas funciones relacionadas con la preparación, coordinación y ejecución de elecciones. Como vocal de Organización Electoral, participó en la planeación de procesos federales, la actualización de sistemas de información y la instalación y operación de consejos distritales.

También asumió responsabilidades en la Junta Local Ejecutiva del INE en Puebla como encargada del despacho de la Vocalía de Organización Electoral. Desde esa posición, coordinó actividades de preparación, desarrollo y evaluación de procesos electorales en la entidad.

En otra etapa de su carrera, estuvo al frente de la Vocalía del Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, donde intervino en tareas jurídicas, administrativas y operativas. Entre sus responsabilidades estuvieron la atención de medios de impugnación y el cumplimiento de las disposiciones que regulan el trabajo de las autoridades electorales.

En 2022, el Consejo General del INE la designó consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, cargo desde el que continuó su trayectoria dentro de las instituciones electorales.

Posteriormente, el 21 de abril de 2026, la Cámara de Diputados la designó consejera electoral del Consejo General del INE.

🚨 #ÚLTIMAHORA | ⚖️ Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, la consejera Blanca Yassahara Cruz García fue elegida presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE). Permanecerá al frente del organismo mientras la Cámara de Diputados busca un acuerdo para designar a… pic.twitter.com/qTXTrxtvrw — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 27, 2026

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LMCT