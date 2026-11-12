El INE estrena sistema de fiscalización entre críticas

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la implementación gradual de un nuevo Sistema de Contabilidad en Línea para sustituir al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), pese a los cuestionamientos de partidos y consejerías por la premura, las fallas detectadas en las pruebas y la falta de información sobre su desarrollo y costo.

La aprobación ocurrió a unas horas del inicio de las precampañas para la gubernatura de Guerrero. Los partidos advirtieron que deberán utilizar una plataforma con problemas técnicos y para la que no han recibido capacitación suficiente.

Durante la sesión extraordinaria, el representante de Somos, Marco Antonio Baños, calificó de prematura la implementación. Señaló que el sistema limita la modificación de datos de eventos registrados y la carga de documentos.

Además, permite adjuntar archivos de hasta 500 megabytes, frente a los 600 del sistema anterior, y no admite el folio fiscal ni los archivos XML de los comprobantes, necesarios para cruzar información con el SAT. También pidió conocer el costo del desarrollo y quiénes participaron.

352 Votos a favor en lo particular tuvo el presupuesto de 2027

El representante del PRI, Emilio Suárez Licona, cuestionó que la transición ocurra con procesos electorales en marcha y advirtió que los errores podrían derivar en sanciones económicas. PAN, Paz y Movimiento Ciudadano también exigieron garantías para que las fallas no se conviertan automáticamente en infracciones.

La consejera Carla Humphrey recordó que desde el 29 de septiembre solicitó un cronograma sobre el desarrollo, la operación y la capacitación del sistema, pero la propuesta fue rechazada por seis votos contra cuatro. El consejero Arturo Castillo reconoció que la premura obedece a un retraso de las áreas técnicas.

Ante las críticas, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, se comprometió a presentar un informe sobre el costo, la operación y la transparencia de la plataforma. El acuerdo se aprobó por unanimidad e incorporó la propuesta del PAN para publicar un cronograma verificable con fechas de desarrollo, pruebas y liberación de funciones.

El INE precisó que el SIF operará durante 2027 para el ejercicio ordinario y como respaldo ante posibles fallas. La entrada en funciones del nuevo sistema dependerá de que la Unidad Técnica de Servicios de Informática concluya y libere los desarrollos pendientes.