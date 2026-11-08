Marina del Pilar anuncia más becas, mayor respaldo a mujeres y retiro digno para policías en Baja California

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 7 de noviembre de 2026.

Al rendir su Quinto Informe de Gobierno, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció nuevos compromisos para ampliar las oportunidades educativas, fortalecer el respaldo a las madres autónomas y avanzar en la dignificación policial, al presentar un balance de cinco años de trabajo por el bienestar y el desarrollo de Baja California.

Como parte de los anuncios, confirmó que se duplicarán los recursos destinados a la Beca Corazón de Cimarrón, con la meta de cubrir en 2027 el pago de inscripción de las y los estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

La presentación del Quinto Informe de Gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, el 7 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

La mandataria destacó que este programa, anunciado durante su cuarto informe, ya entregó más de 47 mil apoyos en dos semestres, para que las dificultades económicas no impidan a las juventudes continuar su formación profesional.

En apoyo a las mujeres, informó que la Tarjeta Violeta proyecta pasar de 100 mil a 130 mil beneficiarias en 2027, con el objetivo de alcanzar la cobertura total de las madres autónomas en situación de vulnerabilidad. Resaltó que este respaldo también beneficia de manera indirecta a más de 223 mil de sus hijas e hijos y ha acompañado a mujeres que hoy estudian o han concluido la preparatoria y la universidad.

Para reconocer el trabajo de quienes protegen a las familias, anunció que presentará al Congreso del Estado una iniciativa para que las y los policías puedan acceder a su pensión cinco años antes.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 7 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Al destacar los avances del Gobierno del Agua, señaló que la planta desalinizadora de Playas de Rosarito ya está en construcción, con una inversión conjunta con el gobierno de México superior a 15 mil 600 millones de pesos. Esta infraestructura permitirá aumentar hasta 45 por ciento la disponibilidad de agua para la Zona Costa.

Reconoció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para concretar esta obra y otros proyectos estratégicos para Baja California. Añadió que, durante estos cinco años, se han impulsado más de 100 obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

En infraestructura, destacó las acciones de Respira en los siete municipios, así como Respira en tu Colonia y Calles Seguras, para mejorar los traslados y acercar la pavimentación a las comunidades. También resaltó el Viaducto Elevado de Tijuana y las obras de conexión hacia Otay II.

El balance incluyó el arranque del proyecto del Puerto Punta Colonet, con una inversión inicial anunciada de 41 mil millones de pesos en infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria que permitirá conectar al sur de Baja California con las rutas comerciales del Pacífico y generar empleos en la región.

La mandataria reportó más de 61 mil 584 millones de pesos de inversión pública con recursos estatales, una cantidad superior a la inversión de las últimas tres administraciones juntas, y señaló que, al sumar los recursos federales, se prevé cerrar 2026 con 200 mil millones de pesos en obras, proyectos y equipamiento.

“Nos correspondió vivir una transición nacional con el respaldo de dos gobiernos de México. Ha sido un honor para mi, gobernar el estado donde nací con la guía del líder político más grande de la historia, y la primera mujer presidenta de México, la mejor del mundo. Presidente Andrés Manuel López Obrador, gracias por su cariño y respaldo, por acompañar nuestras causas y proyectos. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, gracias por su apoyo decidido e incondicional a Baja California” Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California



La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 7 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Subrayó que estos resultados se sostienen en una administración ordenada y responsable, que ha permitido atender deudas heredadas y cumplir con las aportaciones a la UABC, las participaciones a los ayuntamientos, los salarios del magisterio y de las y los trabajadores del Estado, así como las pensiones y jubilaciones.

“El orden financiero nos ha permitido atender deudas del pasado, responder a las necesidades del presente y financiar las condiciones del futuro. Su verdadero valor está en las escuelas, el agua, la seguridad y el respaldo que reciben nuestras familias”, expresó.

Finalmente, convocó a seguir construyendo acuerdos y sumando esfuerzos por el estado de Baja California.

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