Marina del Pilar destaca reducción de 53% en el promedio diario de homicidios dolosos diarios en Baja California

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 7 de noviembre de 2026.

En cinco años de su administración en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó la reducción del 53 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, como parte de la estrategia de seguridad en coordinación con el Gobierno Federal.

Durante la presentación de su quinto informe de gobierno en el Teatro del Estado, en Mexicali, la mandataria reconoció que existen retos pendientes; sin embargo, sostuvo que los avances en materia de seguridad responden a una estrategia basada en inteligencia, coordinación institucional y operaciones dirigidas a debilitar estructuras criminales.

Ávila Olmeda expuso que Baja California se posiciona como la entidad con el salario más alto para policías estatales en la República, y recordó la creación del fondo FIDEPOL, con más de mil 500 millones de pesos para garantizar la seguridad social y el retiro de los elementos y sus familias.

Asimismo, tras destacar la dignificación del cuerpo policial en Baja California, adelantó la presentación de una iniciativa ante el Congreso del Estado para reducir los años de servicio requeridos a policías para el acceso a su pensión, de 30 a 25 años.

Por otra parte, la gobernadora explicó que se destinaron recursos para fortalecer a la Fiscalía General del Estado de Baja California con más de 100 nuevas plazas para agentes de investigación y avances en la modernización de los servicios forenses.

“Como nunca antes, somos el gobierno que más ha invertido en seguridad y justicia en la historia de este Estado. Construimos capacidades para que las investigaciones permitan llevar a los responsables ante la justicia”, aseveró Ávila Olmeda.

En ese sentido, resaltó una inversión de 83.8 millones de pesos para el Poder Judicial, que consistió en la recuperación y equipamiento de salas de audiencia, así como la construcción del edificio de salas de segunda instancia en Playas de Rosarito.

Además, para la atención y protección a las mujeres, la gobernadora señaló que en cinco años se consolidó la operación del Escuadrón Violeta y se crearon tres Centros de Justicia para las Mujeres, brindando atención especializada, asesoría jurídica y protección a víctimas de violencia.

“Su misión es que cada mujer sea escuchada con respeto, encuentre respaldo para denunciar y reciba acompañamiento durante el proceso. Que la justicia le ayude a recuperar la seguridad y autonomía para decidir sobre su vida”, apuntó Ávila Olmeda.

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