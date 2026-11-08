Marina del Pilar asegura una ‘transición democrática’ en Baja California para 2027

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 7 de noviembre de 2026.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda garantizó que el orden financiero e institucional alcanzado durante su administración permitirá una “transición democrática” en Baja California tras las elecciones de 2027.

Durante la presentación de su quinto informe de gobierno en el Teatro del Estado, la mandataria aseguró que se respetará la voluntad ciudadana en Baja California.

Ávila Olmeda adelantó algunas metas y compromisos para el último tramo de su administración en 2027, entre ellas la ampliación de la Tarjeta Violeta para alcanzar la cobertura del 100 por ciento de las madres autónomas en situación de vulnerabilidad o pobreza y beneficiar a más de 130 mil 000 mujeres.

También se duplicarán los recursos del programa Corazón de Cimarrón en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para 2027, con el objetivo de garantizar el apoyo a cada estudiante universitario que lo requiera.

Por otra parte, impulsará una reforma para reducir los años de servicio requeridos para el retiro policial, de 30 a 25 años, que entraría en vigor en 2028; además, planea consolidar el fondo FIDEPOL con más de mil 500 millones de pesos.

Finalmente, en infraestructura estratégica, Ávila Olmeda adelantó una inversión prevista de 41 mil 000 millones de pesos para infraestructura portuaria, ferroviaria y carretera de Punta Colonet.

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cehr