En Baja California ‘erradicamos la pobreza extrema’, presume Marina del Pilar

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 7 de noviembre de 2026.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó avances significativos en la reducción de las desigualdades en Baja California, donde, afirmó, “prácticamente erradicamos la pobreza extrema”.

Desde el Teatro del Estado, en Mexicali, donde presentó su quinto informe de gobierno, la mandataria expuso que Baja California se posiciona con los niveles más bajos de pobreza a nivel nacional y ocupa el segundo con menor pobreza laboral.

Al respecto, recordó que en agosto de 2026 Baja California registró un récord histórico de empleo, con un millón 107 mil trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); además, registró la informalidad más baja desde 2005.

“Estos resultados reflejan también las políticas de los gobiernos de la transformación, una convicción que compartimos con el gobierno de México: reconocer el valor del trabajo en el ingreso de quienes lo necesitan”, afirmó Ávila Olmeda.

En ese sentido, enfatizó que el salario promedio en el empleo formal se ubicó entre los más altos de México, con un máximo histórico de 22 mil pesos.

En torno a la competitividad e inversión extranjera, Baja California se posicionó entre los principales destinos de Inversión Extranjera Directa, con mil 746 millones de dólares en el segundo semestre de 2026, y se consolidó entre las cinco potencias exportadoras de México

Por lo anterior, Ávila Olmeda subrayó el impulso al desarrollo portuario, ferroviario y carretero de Punta Colonet, con una inversión prevista de 41 mil 000 millones de pesos.

“Todos, todos los gobernadores soñaron con el proyecto de Punta Colonet. Ninguno pudo, nosotros lo logramos. Otra vez tengan para que aprendan”, expresó.

Por otra parte, la mandataria presumió la mejora en calificaciones crediticias de Baja California, que pasaron de BBB a A- en las agencias calificadoras Fitch, HR Ratings y Moody’s. Además, a nivel nacional la entidad pasó del lugar 12 al 3 en ejercicio fiscal.

“Detrás de esas evaluaciones hay una administración que planea, que cumple y que responde”, aseveró Ávila Olmeda.

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