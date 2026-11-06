Américo Villarreal y Secretaría de Energía trazan ruta estratégica para el Puerto del Norte–Matamoros

Ciudad de México. — En el marco de una reunión de trabajo con la Secretaría de Energía, el Gobierno del Estado de Tamaulipas ratificó su compromiso de impulsar el Puerto del Norte - Matamoros, como infraestructura estratégica para fortalecer la soberanía energética, la competitividad logística y el desarrollo económico del noreste del país.

El gobernador Américo Villarreal Anaya expresó a la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, su reconocimiento al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de su gabinete para avanzar en la consolidación de este proyecto, que representa una oportunidad histórica para Tamaulipas y México.

Asimismo, agradeció a la secretaria de Energía su apertura y disposición para establecer una agenda conjunta, con estrategias firmes, plazos concretos y definiciones que den certeza al desarrollo de los proyectos que integran el Puerto del Norte–Matamoros.

En el encuentro también participó Gustavo Guzmán Fernández, director general de API Tamaulipas, quien presentó los avances operativos, las capacidades actuales y ventajas competitivas del puerto, así como su visión de desarrollo para sus siguientes etapas de crecimiento.

El Puerto del Norte–Matamoros responde a una necesidad histórica de infraestructura portuaria en la región. Su ubicación geográfica, cercana a la frontera con Estaos Unidos, a los corredores industriales del noreste y al Golfo de México, ofrece ventajas para desarrollar una logística multimodal que permita optimizar recorridos, reducir costos y atender las demandas de diversos sectores productivos.

Se trata de un proyecto transformador en el que «gana México, gana Tamaulipas, gana Matamoros y gana la región», al fortalecer las cadenas de suministro, ampliar las alternativas de comercio nacional e internacional y generar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo económico.

Durante la reunión, la secretaria Luz Elena González Escobar destacó la relevancia de los nuevos esquemas de inversión mixta como una estrategia sólida, ordenada, transparente y sustentable para desarrollar infraestructura estratégica, mediante la participación coordinada de los sectores público y privado, con responsabilidades definidas.

Asimismo, se resaltó la capacidad de inversión del Gobierno de Tamaulipas, resultado de la disciplina financiera implementada por la presente administración y reconocida por las principales calificadoras internacionales, como una fortaleza para impulsar proyectos que contribuyan a la soberanía energética del país.

El propósito es que esta transformación se traduzca en mayor inversión, empleos formales, oportunidades para los jóvenes y bienestar para las familias, consolidando al Puerto del Norte - Matamoros como un motor de crecimiento para Tamaulipas y México.

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