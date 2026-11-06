Américo Villarreal y Secretaría de Energía trazan ruta estratégica para el Puerto del Norte–Matamoros

Ciudad de México. — En el marco de una reunión de trabajo con la Secretaría de Energía, el Gobierno del Estado de Tamaulipas ratificó su compromiso de impulsar el Puerto del Norte - Matamoros, como infraestructura estratégica para fortalecer la soberanía energética, la competitividad logística y el desarrollo económico del noreste del país.
El gobernador Américo Villarreal Anaya expresó a la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, su reconocimiento al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de su gabinete para avanzar en la consolidación de este proyecto, que representa una oportunidad histórica para Tamaulipas y México.
Asimismo, agradeció a la secretaria de Energía su apertura y disposición para establecer una agenda conjunta, con estrategias firmes, plazos concretos y definiciones que den certeza al desarrollo de los proyectos que integran el Puerto del Norte–Matamoros.
Con nadadores de 37 países, Mara Lezama da el banderazo de salida a la Copa Mundial de Aguas Abiertas en Cancún
En el encuentro también participó Gustavo Guzmán Fernández, director general de API Tamaulipas, quien presentó los avances operativos, las capacidades actuales y ventajas competitivas del puerto, así como su visión de desarrollo para sus siguientes etapas de crecimiento.
El Puerto del Norte–Matamoros responde a una necesidad histórica de infraestructura portuaria en la región. Su ubicación geográfica, cercana a la frontera con Estaos Unidos, a los corredores industriales del noreste y al Golfo de México, ofrece ventajas para desarrollar una logística multimodal que permita optimizar recorridos, reducir costos y atender las demandas de diversos sectores productivos.
Se trata de un proyecto transformador en el que «gana México, gana Tamaulipas, gana Matamoros y gana la región», al fortalecer las cadenas de suministro, ampliar las alternativas de comercio nacional e internacional y generar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo económico.
Durante la reunión, la secretaria Luz Elena González Escobar destacó la relevancia de los nuevos esquemas de inversión mixta como una estrategia sólida, ordenada, transparente y sustentable para desarrollar infraestructura estratégica, mediante la participación coordinada de los sectores público y privado, con responsabilidades definidas.
Asimismo, se resaltó la capacidad de inversión del Gobierno de Tamaulipas, resultado de la disciplina financiera implementada por la presente administración y reconocida por las principales calificadoras internacionales, como una fortaleza para impulsar proyectos que contribuyan a la soberanía energética del país.
El propósito es que esta transformación se traduzca en mayor inversión, empleos formales, oportunidades para los jóvenes y bienestar para las familias, consolidando al Puerto del Norte - Matamoros como un motor de crecimiento para Tamaulipas y México.
Te puede interesar:
- UIF bloquea a Taddei y a Hernández Casillas
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR