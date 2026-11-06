Segundo Informe de Pablo Lemus: resalta logros en agua, salud, movilidad, educación y cultura

El programa Seguro Médico al Estilo Jalisco atiende a 2.4 millones de personas con una inversión hospitalaria de 20 mil 667 mdp.

En el marco de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, destacó los resultados alcanzados durante su gestión en los rubros estratégicos como agua, salud, movilidad, educación y cultura en la entidad.

En materia de infraestructura hídrica, el gobierno resaltó el acuerdo histórico concretado con el Gobierno federal para resolver el desabasto y mejorar la calidad del recurso en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El plan contempla una inversión pública cercana a los 25 mil millones de pesos, estructurada con una aportación estatal de 10 mil 200 millones de pesos y 14 mil 500 millones de pesos por parte de la Federación.

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Dentro de este programa, el estado prioriza la modernización integral de la Planta Potabilizadora #1 Miravalle y el saneamiento del canal de Las Pintas, mientras que para 2027 el Ejecutivo federal proyecta la construcción del nuevo Acueducto Chapala–Guadalajara, el Acueducto Calderón–San Gaspar y la ampliación de la Planta Potabilizadora #3 en San Gaspar con un monto de 5 mil 200 millones de pesos.

Fortalecen sector salud en Jalisco

Respecto al sector salud, el Segundo Informe de Gobierno de Jalisco afirmó que la entidad fortalece su red hospitalaria a través de una inversión superior a los 20 mil 667 millones de pesos destinada a la ampliación, modernización y construcción de hospitales, centros de salud y unidades de atención médica de urgencias. El sistema de salud estatal preserva su esquema independiente en beneficio de 2.4 millones de personas afiliadas al programa Seguro Médico al Estilo Jalisco.

En el eje de movilidad urbana, se destacó la incorporación de 203 nuevas unidades —entre trenes y autobuses eléctricos y convencionales— mediante una asignación de 2 mil 305 millones de pesos para reforzar la cobertura del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR). Esta política permitió que en agosto de 2026 el sistema alcanzara un récord histórico de 16.2 millones de viajes, lo que representó un incremento del 10.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

El documento destaca el plan coordinado con el Gobierno Federal para destinar 25 mil millones de pesos a la crisis del agua en el área metropolitana. ı Foto: Especial.

En el ámbito educativo, la administración de Lemus Navarro detalló los avances en la formación docente, la inclusión y la adopción de herramientas digitales a través de iniciativas como Jalisco Academy.

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) reportó la participación de 13 mil 320 profesores de educación básica de 124 municipios en programas de formación continua y 733 en estudios de posgrado durante 2026, fortaleciendo el esquema que en 2025 congregó a 84 mil 932 asistentes en su Congreso Educativo Internacional.

Finalmente, en materia cultural, el informe resaltó el impulso a la profesionalización artística del talento local a través del programa ECOS, Música para la Paz, el cual opera en 47 municipios del estado. Con la adición de cinco nuevos núcleos de aprendizaje en Tenamaxtlán, Tapalpa, Tala, Cihuatlán y Villa Guerrero, el sistema alcanzó 55 centros de formación artística dedicados a la atención de más de mil 800 niñas, niños y jóvenes.

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JVR