Vinculan a proceso a otros 4 detenidos tras protesta por agua en Jalisco.

Cuatro personas que fueron detenidas durante las protestas por agua limpia en Guadalajara, Jalisco, fueron vinculadas a proceso por cometer lesiones en contra de elementos de seguridad durante la movilización.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez en los Juzgados de Control y Juicio Oral de Puente Grande, en donde el juez determinó acusarlos formalmente de delitos de lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, aunque se les permitirá seguir su proceso en libertad.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que realiza el acompañamiento a los detenidos, rechazó la resolución y consideró que con ésta “el Poder Judicial respaldó la criminalización de la protesta social”.

Con esto ya suman seis personas vinculadas a proceso. En la audiencia del martes también se procedió contra Israel Rosas Flores e Iván Salazar Reynoso, quienes quedaron sujetos a la medida de acudir a firmar quincenalmente, mientras que otro de los arrestados, David Isaac Álvarez Hernández, fue liberado sin que se le fincaran cargos.

Con relación a los posibles abusos policiales, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer que se integraron 14 carpetas de investigación de las que 11 se iniciaron de oficio, mientras que otras tres se iniciaron por comparecencia de los presuntos afectados.

Relativo a las 39 personas que fueron detenidas durante la protesta, comentó que cada uno fue puesto en libertad y entregado a sus familiares, conforme también se integraron sus informes y partes médicos dentro de la documentación entregada a la Dirección General de Visitaduría.

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JVR