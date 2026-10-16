Pablo Lemus rechaza privatización del agua en Jalisco y perfila acuerdo para obras hídricas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, desmintió categóricamente las versiones sobre una presunta privatización del suministro de agua o la entrega del recurso a empresas extranjeras.

A través de un mensaje difundido en la red social Facebook, el mandatario aclaró que la administración estatal explora modelos de financiamiento e infraestructura para garantizar el abastecimiento de agua limpia en la zona metropolitana.

“Les aseguro que el agua no se va a privatizar. Yo no estoy de acuerdo con privatizar el agua. Ningún partido político de Jalisco está de acuerdo con privatizar el agua. Ningún jalisciense está de acuerdo con privatizar el agua”, dijo el gobernador del estado, Pablo Lemus.

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Explicó que envió una propuesta al Congreso local para utilizar el esquema Construir, Mantener, Rehabilitar y Operar (CMRO), empleado por la Administración Federal, para la edificación del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, proyecto destinado a reducir la extracción, evitar la contaminación y frenar el desperdicio en el lago de Chapala.

Lemus detalló que el proyecto del acueducto sustituto busca suplir la falta de recursos para obras hídricas en la primera propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027.

Asimismo, destacó la inversión estatal de 8,000 millones de pesos realizada para mitigar la contaminación en el tramo crítico proveniente de Chapala y ampliar la planta potabilizadora número uno, instalación que provee el 40% del agua potable de la ciudad.

Se ha dicho que queremos privatizar el agua y hasta entregarla a una empresa israelí. Quiero ser muy claro: eso es absolutamente falso. El agua de Jalisco no se va a privatizar.



Estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de México para construir el acueducto… pic.twitter.com/AOBM4Mts40 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 16, 2026

Respecto a las gestiones ante el Gobierno Federal, el gobernador agradeció la disposición de la Presidenta de México y confirmó que se han planteado esquemas de inversión mixta entre el Gobierno de Jalisco y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Aseveró que ambas instancias se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo definitivo.

Finalmente, el mandatario confió en que los convenios bilaterales se anunciarán en los próximos días y quedarán integrados en la aprobación final del presupuesto federal para 2027, permitiendo concretar la sustitución del acueducto, las obras complementarias de la presa El Zapotillo y la infraestructura requerida para resolver el desabasto hídrico en la entidad.

“Confío en que en los próximos días se hará el anuncio de cómo ambos gobiernos lograremos la construcción del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, las obras complementarias también para aprovechar al 100% la presa del Zapotillo y el resto de infraestructura hídrica que necesitamos”, señaló.

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JVR