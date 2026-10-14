Tandeo en Guadalajara golpeará a 2.3 millones

UNAS 10 MIL personas protestaron el domingo pasado en contra del suministro de agua contaminada en la capital de Jalisco y sus alrededores.

El director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui Castañeda, informó que los tandeos del agua que comenzarán a partir del 15 de octubre afectarán a dos millones 300 mil personas que viven en 627 colonias que atiende el organismo y la reducción del servicio se prevé dure hasta marzo del 2027.

“Recordemos que el sistema SIAPA abastece a cerca de cinco millones 500 mil habitantes, el volumen que irriga la planta potabilizadora de Miravalle es el 42 por ciento de esta población, y solamente el 38.5 por ciento de esta zona el volumen afectado”; es decir, dos millones 300 mil jaliscienses, señaló.

En conferencia de prensa, el funcionario público presentó el sistema de rotación de agua de calidad, elaborado tras la crisis del agua que llegaba a los hogares con olor y hasta de color negra debido a la contaminación de la presa de Las Pintas y de la que procede 30 por ciento del agua que se suministra a la Zona Metropolitana de Guadalajara, y solicitó paciencia a los ciudadanos.

El Dato: EL SISTEMA Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) abastece a 5.5 millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Desde la semana pasada, fue cerrado el sistema de Las Pintas y apagamos completamente el sistema de bombeo y Las Pintas dejó de operar para abastecer parte de la ciudad”, dijo.

Explicó que en el sistema de gestión hídrica Chapala-Guadalajara, que abastece a dos plantas potabilizadoras (Miravalle y la Huertas), en el caso de una de ellas, Miravalle, abastece del recurso a 42 por ciento de la ciudad capital, de la cual el volumen afectado representa 38 por ciento.

Ismael Jáuregui aseguró que es un sistema de rotación ya que no se da un cierre total de su operación, sino que baja el flujo y, en algunos casos, al no tener la presión suficiente, el líquido podría no llegar a los hogares.

Agregó que esta medida se aplicará hasta marzo, ya que en esa fecha estará entrando en operación el nuevo sistema de potabilización que se está construyendo en Miravalle.

200 Colonias de Tlaquepaque se verán afectadas

“También en esas mismas fechas entra en funcionamiento el sistema que se está construyendo, el acueducto de desvío que permitirá alimentar el sistema acueducto actual con el volumen que puede recibir del sistema del Canal de Atequiza”, mencionó el funcionario estatal.

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco, Luis Barboza Niño, expuso que se llevará a cabo el saneamiento de la presa Las Pintas, lo que permitirá identificar un número importante de descargas irregulares.

“No es para siempre dejar de tener volúmenes de la presa de Las Pintas. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarlo. Y eso pasa, primero, por desazolvarlo, y este proceso nos va a ayudar también a identificar un número importante de descargas irregulares que están por debajo del nivel del agua”, explicó.

72 Puntos de descarga irregular hallaron en el sistema de abasto

De acuerdo con el titular de la CEA, las acciones desarrolladas permitirán “mejorar la calidad del agua que llega por el Sistema Antiguo”, lo cual posibilitará que en la época de estiaje se pueda abastecer a la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle.