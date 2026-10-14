El problema de gua se debe a indolencia de sus gobernantes

Millones de jaliscienses están con el agua al cuello, y no se ve que pueda resolverse a corto plazo, mientras el gobernador de Pablo Lemus, se dedica a la grilla al engaño, no sabe cómo mejorar la situación de agua muy sucia que viven habitantes de más de un centenar de colonias en Guadalajara, mientras el mandatario estatal, surgido de Movimiento Ciudadano, no hay que olvidar, ofrece soluciones que no alcanzan a cubrir la situación de emergencia como un tandeo que durará por lo menos seis meses con la intención de, en el corto plazo, privatizar el servicio del agua.

Y esto último sería un grave error pues de acuerdo a los especialistas, lo que se conseguiría es meter agua limpia a una red que cuenta con una tubería vieja y oxidada con lo que el problema solo se acrecentaría por lo que no sería lo más adecuado para resolver este programa.

Pero el gobernador Lemus insiste en sus propuestas de seguir sacando agua del Lago de Chapala y distribuirlo por una red de alrededor ocho mil 500 km que como ya se asentó, se encuentra sumamente averiada. En resumen, no se puede curar un cáncer con mentiolate.

A donde debería voltear el gobernador jalisciense, es a buscar erradicar las fuentes que han originado este problema de agua contaminada pero por lo visto, no tiene pensado hacerlo. A lo mejor no quiere tocar ciertos intereses.

Lo que tampoco debió hacer Lemus, es haber intentado detener las justificadas propuestas de los jaliscienses que sufren por este problema, con granaderos que se supone ya no existen y agua a chorros, para que se fueran.

Samuel García Y Pablo, En caída libre

Tanto que se jacta MC de ser un partido que asegura que puede ganar solo en las elecciones del 2027; que ha servido de rémora y “patiño”, digamos, por debajo de la mesa a Morena y los dos gobernadores que tiene actualmente, -además de Pablo Lemus, Samuel García en Nuevo León-, empiezan a ir para abajo o, caminan por el alambre.

Esta situación no es nada recomendable para el partido que dirige Jorge Alvarez Maynez, porque estamos en la cuenta regresiva de las elecciones del año entrante; se pone en entredicho la eficacia que dicen tener los naranjas, con lo que podrían obtener resultados totalmente adversos para dichos comicios y el MC en vez de ganar más gubernaturas, termine por perderlas.

Por ahí también se avizora el conflicto entre los naranjas y Palacio Nacional, pues la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a cuentas al gobernador Lemus para que explique la grave situación que priva en Jalisco, así como sus pretensiones de privatizar el servicio del agua.

La cúpula de MC, parte de la premisa de que ha hecho mucho por Morena, por lo que merece tener un trato preferencial y no “jalones de orejas” como los que propina la jefa del Ejecutivo.

Tiene al estado de Nuevo León, con muchos problemas, lo han denunciado por la corruptelas del papá de Samuel García, hay denuncias por los contratos que le otorgan al despacho de abogados de su progenitor, pero ya desde ahora se quiere apuntar para dirigir la entidad. Intento ser candidato presidencial, pero tuvo que abandonar esa idea cuando nadie lo respaldo, quería dejar a un oficial mayor que encubriera sus trapacerías, pero el Congreso Local lo rechazó.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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