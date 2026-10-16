Cae en Jalisco ‘El Ingeniero’, presunto responsable de construir túneles para traficar droga a EU

Capturan en Zapopan a presunto constructor de túneles del narco hacia Estados Unidos

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad federal, el detenido es identificado como operador de un grupo delictivo y presuntamente participaba en la construcción de pasos subterráneos para trasladar narcóticos a territorio estadounidense, principalmente desde Tijuana, Baja California.

La captura se realizó mediante trabajos de inteligencia y en una operación coordinada entre las instituciones federales.

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Las autoridades informaron que Luis Manuel “N” cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas.

En Zapopan, Jalisco, derivado de trabajos de inteligencia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, detuvieron a Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, identificado como operador de un grupo delictivo y señalado… pic.twitter.com/eZ6reyhE6K — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026

Durante el operativo, los elementos de seguridad aseguraron armas, droga y un vehículo, aunque no se precisó la cantidad ni las características de los objetos decomisados.

El Gabinete de Seguridad señaló que las instituciones federales mantienen acciones conjuntas para detener a operadores criminales, desarticular sus estructuras y reducir sus capacidades logísticas y operativas.

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MSL