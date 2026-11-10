Salón de la Fama del Futbol 2026: Conoce a las 18 leyendas que fueron investidas en Pachuca

Oribe Peralta fue uno de los mexicanos investidos al Salón de la Fama del Futbol Internacional.

Los exseleccionados nacionales Oribe Peralta, Ramón Morales y Mónica Vergara e Ignacio Flores fueron los cuatro mexicanos que formaron parte de las 18 leyendas investidas al Salón de la Fama del Futbol Internacional en la ceremonia de este 2026, la decimocuarta que se realiza en el museo que se encuentra en Pachuca, Hidalgo.

Christian ‘Chaco’ Gimenez, Fabián Estay, Humberto Suazo y Antonio Mohamed, actual director técnico del Toluca, fueron otros de los exjugadores con gran pasado en la Liga MX que se unieron a los nuevos integrantes del recinto que reconoce a las máximas figuras que ha tenido el balompié ya sea en México o a nivel internacional.

Pasión, compromiso y entrega por el futbol. Su trayectoria como jugadora y entrenadora la convirtió en una figura importante para el desarrollo del futbol femenil mexicano.

🇲🇽 Entra al Salón de la Fama, Mónica Vergara. 👏🏻 pic.twitter.com/gQKKSRuXOx — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) November 11, 2026

Entre las estrellas globales que fueron investidas al Salón de la Fama del Futbol Internacional en este 2026 destacan Bebeto, Thierry Henry, Davor Suker y Miroslav Klose, quien durante 12 años fue el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Los investidos al Salón de la Fama del Futbol Internacional este 2026

Futbol Nacional (Varonil): Oribe Peralta, Christian ‘Chaco’ Giménez, Antonio Mohamed, Humberto Suazo, Ramón Morales y Fabián Estay

Futbol Nacional (Femenil): Mónica Vergara

Decanos Nacionales: Ignacio Flores y Gerónimo Barbadillo

Futbol Internacional (Varonil): Thierry Henry, Miroslav Klose, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Bebeto y Davor Suker

Futbol Internacional (Femenil): Homare Sawa.

Decanos Internacionales: Teófilo Cubillas y Sócrates

Talento, definición y olfato goleador. Campeón del mundo con Brasil en 1994, dejó su huella con goles y celebraciones que marcaron generaciones.

🇧🇷 Entra al Salón de la Fama, Bebeto. 👏🏻 pic.twitter.com/JXo2dXQ9Tf — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) November 11, 2026

¿Desde cuándo existe el Salón de la Fama del Futbol Internacional?

El Salón de la Fama del Futbol Internacional cumplió 15 años de vida este 2026, pues fue inaugurado el 9 de julio de 2011 en Pachuca, Hidalgo.

La primera investidura se llevó a cabo el 8 de noviembre de aquel año. Entre los primeros investidos del balompié nacional estuvieron exjugadores de la talla de Hugo Sánchez, Antonio Carbajal, Jorge Campos, Enrique Borja, Ignacio Trelles y Cabinho.

Diego Armando Maradona, Pelé, Lev Yashin, Lothar Matthaus, Johan Cruyff y Bobby Charlon fueron algunas de las leyendas mundiales investidas en la primera generación del Salón de la Fama.

EVG