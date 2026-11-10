¿Quién es Pedro Hernández Calderón, el exfutbolista acusado por más de 5 MDD en tráfico de relojes en EU?

Pedro Hernández Calderón fue detenido en Estados Unidos por tráfico de productos falsificados; se encuentra a la espera de los procedimientos penales para determinar las posibles responsabilidades

Este martes la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas informó que el exfutbolista mexicano, Pedro Hernández Calderón, se encuentra bajo custodia luego de ser acusado de importación y exportación de relojes falsos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el fiscal federal adjunto Thomas Sekula es el encargado del caso penal contra el exarquero de equipos como Atlas, Santos Laguna y Necaxa.

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Hernández Calderón podría enfrentarse a una condena de hasta 10 años de prisión federal en caso de ser encontrado culpable; además, podría ser acreedor a una multa de 2 millones de dólares.

Pedro Hernández Calderón ı Foto: Especial

¿Qué hizo Pedro Hernández Calderón?

En el comunicado oficial de las autoridades de Texas se compartieron algunos detalles de la denuncia penal en contra de Hernández Calderón, de 45 años de edad, a quien el 5 de octubre le incautaron cuatro relojes de lujo falsificados en Anchorage, Alaska.

Asimismo, se apunta que posiblemente el exportero era el encargado de dirigir un negocio de importación y exportación de relojes falsificados, los cuales provenían de Laredo, Texas, con la finalidad de hacerlos llegar a diversos clientes en México.

Relojes incautados a Pedro Hernández Calderón ı Foto: Especial

Se precisó que algunos representantes de fabricantes de relojes de lujo fueron los encargados de determinar que los relojes eran falsos, y adicionalmente se cuenta con fotografías, comunicaciones y envíos que prueban dichas operaciones.

Se estimó que las operaciones de venta de los relojes falsificados, realizadas entre junio del 2025 y octubre del 2026, tendrían un valor para los minoristas de aproximadamente 5.4 millones de dólares en caso de ser auténticos.

Relojes incautados a Pedro Hernández Calderón ı Foto: Especial

Esta investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con la asistencia de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio Postal de los Estados Unidos.

Pedro Hernández Calderón nació el 21 de junio de 1981 en Guadalajara, Jalisco, y su trayectoria deportiva como portero profesional comenzó en 2003 y terminó en 2012; sin embargo, durante un tiempo se desempeñó como entrenador en el Chiapas Futbol Club.

Former Mexican soccer player charged in $5.4M international counterfeit watch trafficking schemehttps://t.co/GGh4xb22tC pic.twitter.com/oKh7oNOqvi — US Attorney SDTX (@USAO_SDTX) November 10, 2026

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