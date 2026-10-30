Atlas vence a San Luis y es segundo lugar de la Liga MX al momento; Juárez sorprende y derrota al Querétaro

Jugadores del Atlas celebran un gol ante San Luis en el Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX inició con triunfos del Atlas y Juárez ante el Atlético de San Luis y Querétaro, respectivamente. Con su victoria los Rojinegros se colocan en la segunda posición momentánea, pero todavía faltan muchos juegos en esta fecha y pueden bajar de lugar.

Con gol de Florián Monzón al 63′, los Zorros alcanzaron las 27 unidades, una menos que el América, que juega hasta el sábado y confirman una gran campaña que inició con dudas tras la prematura salida de Diego Cocca del banquillo. Sin embargo, con Hernán Crespo al mando el equipo es sublíder de la Liga MX.

¡Qué manera de luchar y de pegarle a la bola! 😤



Aquí les dejo el GOLAZO de Florián Monzón con el que el @AtlasFC abrió el marcador esta noche. ❤️🖤#LaLigaDeLaAfición✨ | #J15 | #AP26 | #ADSLATS pic.twitter.com/BRcnlvPigG — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 31, 2026

Este puesto le durará al Atlas por lo menos un par de horas, pero se pueden ver desbancados por el Cruz Azul y Chivas, que se encuentran justo debajo de los Rojinegros con 26 puntos cada uno. Un empate o victoria tanto de La Máquina como del Rebaño Sagrado les sirve para pasar a los Zorros en la tabla general.

Atlas tuvo una inversión millonaria en refuerzos que los han ayudado a estar peleando los primeros planos del certamen mexicano. La Academia marcha con récord de 8 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Es uno de los equipos con más goles en el torneo con 26 dianas, mismas que tiene en contra.

Por otro lado, los Bravos de Juárez lograron su segundo triunfo del campeonato tras vencer a un Querétaro que se está desinflando en la recta final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con goles de Óscar Estupiñán, Madson de Souza Silva y José Luis Rodríguez, los de la frontera se llevaron los tres puntos por pizarra de 3-1.

Los Gallos Blancos se han ido relegando, pues empezaron muy bien el torneo. La crisis en Querétaro incrementa porque ya llegaron a cuatro juegos al hilo perdiendo. A pesar de eso tienen 20 puntos y son novenos de la general, con amplías oportunidades de entrar a la Liguilla, pero no deben dejar escapar más unidades o su lugar peligrará.

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