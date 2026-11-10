Piden a FGR llevar caso de regidor

EL VIERNES, familiares y amigos acompañaron a su última morada al edil.

INTEGRANTES de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado se manifestaron ayer, en el ayuntamiento de Cuernavaca, para exigir justicia por el asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos.

“Lucharemos hasta que se esclarezcan los hechos y hasta que los responsables, tanto materiales como intelectuales, sean encontrados y juzgados por el crimen contra nuestro compañero Gabriel Rivas”, dijeron.

Los ciudadanos también exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del crimen del edil de Morena. De igual manera, pidie-ron que se investiguen todas las líneas, incluidos los señalamientos de presunta corrupción que denunció la víctima.

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Al grito de “¡justicia para Gabriel!”, los manifestantes colocaron mensajes y coronas fúnebres en las entradas de las oficinas municipales y aseguraron que se debe detener la violencia contra quienes defienden la vida y el territorio.

Demandaron la expropiación del predio La Cazahuatera, con el propósito de destinarlo a la construcción de un parque con el nombre del líder social, y plantearon tipificar como delito agravado las agresiones y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos.

También exigieron a la Fiscalía de Morelos citar al secretario general, Óscar Cano, y a la regidora Paz Hernández, por lanzar amenazas a Gabriel Rivas luego de que éste votara en contra de la apertura de bares en el municipio, ante el riesgo de vínculos con el crimen organizado.