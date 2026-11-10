Toman sede de UAEM por demanda salarial

Trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tomaron las instalaciones de la máxima casa de estudios estatal y marcharon para exigir la nivelación de sus salarios al mínimo vigente de 2026, debido a que actualmente perciben ingresos por debajo de ese umbral.

Los trabajadores cerraron el acceso vehicular a las instalaciones del Campus Chamilpa, al norte de Cuernavaca, y marcharon con destino al Palacio de Gobierno, en el centro de la capital de la entidad, además de que advirtieron que las protestas podrían escalar al cierre de otros campus de la universidad, como sur, oriente, zona Belenes y Volcanes.

Sara Lazcano, secretaria de Trabajo del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM (STAUAEM), señaló que alrededor de 28 millones de pesos serían necesarios para garantizar la nivelación salarial de los trabajadores afectados, quienes actualmente perciben un salario diario de 289.95 pesos, afirmó, cuando el mínimo establecido para este año es de 315 pesos.

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El Dato: DESDE EL VIERNES de la semana pasada, los empleados administrativos universitarios iniciaron un paro laboral de brazos caídos, como una primera acción de protesta.

Añadió que no han recibido respuestas por parte de las autoridades, aunque, aseguró, los agremiados están en la mejor disposición de poder entablar mesas de diálogo y de trabajo.

“Es importante mencionar que son acciones de manifiesto y protesta en contra de la nula respuesta que hemos tenido, pero estamos en la mejor disposición de poder entablar mesas de diálogo y de trabajo, para poder contribuir en la nivelación al salario mínimo que exigimos”, comentó.

13 Años tiene la universidad en crisis económicas recurrentes

RESPUESTA DESFAVORABLE. La rectora de la casa de estudios, Viridiana León Hernández, comunicó el viernes pasado que la institución no cuenta con recursos económicos para cumplir con la nivelación salarial ni para cubrir los pagos retroactivos de 2026.

Por su parte, Victoria Morelos Domínguez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM, dijo que este lunes se reunió la asamblea sindical para definir nuevas movilizaciones y acciones de protesta.

“Queremos platicar con ellos (las autoridades), que nos traigan propuestas firmes. Desafortunadamente, el discurso es que no existe el recurso”, expuso la secretaria general.

Ante esta situación, señaló que el gobierno del estado se comprometió a brindar acompañamiento, para buscar una solución conjunta con la rectoría, y gestionar una reunión que permita destrabar el conflicto.

Morelos Domínguez agregó que el sindicato ya presentó ante Conciliación y Arbitraje su emplazamiento a huelga, cuya fecha está programada para el 10 de diciembre a las 12:00 horas, mientras que la primera audiencia de conciliación se llevará a cabo el 18 de noviembre.

Finalmente, advirtió que los trabajadores definirán nuevas movilizaciones tanto en Morelos como en la Ciudad de México, con la finalidad de exigir los recursos necesarios, al considerar que la nivelación salarial debe garantizarse desde el presupuesto federal destinado a la universidad y no depender cada año de nuevas gestiones.