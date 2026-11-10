Evalúan otorgar protección a edil que fue plagiado

EL FUNCIONARIO de Río Bravo, Tamaulipas, instantes después de su aparición con vida en Coahuila, el domingo.

EL GOBIERNO de Tamaulipas evalúa otorgar protección especial al alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, después de que fue localizado a salvo tras ser presuntamente privado de la libertad el sábado pasado.

El gobernador Américo Villarreal dijo que el presidente municipal puede tener dicha medida de seguridad, pero dependerá de las propias necesidades que el munícipe manifieste.

“Seguramente, de acuerdo con lo que él mismo exprese, de la necesidad de tener seguridad, se evaluará la condición de seguirle dando este acompañamiento”, dijo el mandatario.

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Al referirse al caso, el fiscal general del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, señaló que hasta el momento el munícipe no ha declarado formalmente ante las autoridades, por lo cual se investigan las circunstancias de su liberación.

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El domingo por la noche, el propio alcalde había mencionado que sus captores lo tenían en un potrero y, tras un descuido de ellos, en la madrugada el funcionario panista saltó la cerca junto con otra persona que lo acompañaba. Aseguró que corrieron por una hora y luego deambularon y caminaron 80 kilómetros, hasta llegar al sitio donde la Policía Estatal de Coahuila lo auxilió.

El fiscal también planteó que la privación de la libertad del alcalde habría ocurrido en medio de una serie de robos violentos y despojos de vehículos registrados en la zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí.

“Las investigaciones iniciales apuntan a que diversos automovilistas fueron víctimas de despojos violentos en esa región, situación que coincide con el momento en el que el presidente municipal fue privado de la libertad”, refirió el fiscal.

Además, declaró que la carpeta de investigación por el caso se inició en San Luis Potosí; sin embargo, se mantiene una colaboración entre ambas instituciones, con la finalidad de esclarecer el caso de supuesto secuestro.