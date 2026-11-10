Aline Herrera y un bronce que soñó desde que salió de México

Aline Herrera se colgó el bronce en el taekwondo de Dakar 2026.

Luego de una exigente jornada de combates en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, la taekwondoín Aline Saraí Herrera se sumó al grupo de medallistas olímpicas juveniles en con la presea de bronce, firmando lo que ella misma catalogó como el debut con el que siempre había soñado.

Aline Saraí Herrera en -55 kilogramos superó a Alemania (2-0), Gabón (2-0) y perdió la semifinal con Túnez (1-2). Fue la segunda presea de la jornada en taekwondo.

Aline Herrera cosechó el bronce en taekwondo en los Juegos de Dakar 2026. ı Foto: Cortesía

Aline Herrera mostró carácter sobre el tatami en Dakar 2026

A pesar de los retos enfrentados sobre el tatami y las complejas condiciones climáticas en el área de competencia, la atleta mexicana mostró carácter, resiliencia y un alto nivel competitivo frente a rivales de gran jerarquía como la alemana Damija Hadzic, Rebeka Kowengue y Yasmine Haouani de Túnez.

TE RECOMENDAMOS: Juegos Olímpicos de la Juventud Guillermo Cortés logra medalla de plata en taekwondo en Dakar 2026

“La verdad me voy muy satisfecha con el resultado, porque es algo para lo que he trabajado. El mejor debut que he podido tener en Juegos”, señaló en declaraciones al Comité Olímpico Mexicano.

Destacó que el camino hacia el podio no estuvo exento de momentos de máxima tensión táctica, sobre todo, en los cruces iniciales y el reto de descifrar estilos poco habituales desde los primeros segundos de combate.

🎙️🥉 ¡La emoción de una medallista olímpica! 🇲🇽



Aline Herrera comparte sus primeras impresiones tras conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, un logro que llena de orgullo al taekwondo mexicano.



¡Felicidades, Aline! 🇲🇽👏 pic.twitter.com/QAa2PCfIdF — femextkdoficial (@femextkdoficial) November 10, 2026

“La alemana fue rápida; la segunda la verdad, fue una muy buena pelea porque entró y se aventó con todo y me empecé a girar desde el principio. Es algo que se ve muy rara vez y la tercera con otro estilo muy complejo”.

Reconoció que las condiciones ambientales y los ajustes tácticos jugaron un papel clave en el desarrollo de los rounds.

“El calor es muy sofocante. Al final, la verdad no sé por qué me marcaron al último si creo que llevaba haciendo el combate lo mismo, la misma patada, pero el sistema estuvo raro y marca lo que detecta”.

La peculiar manera en la que Aline Herrera se enamoró del taekwondo

La historia de Aline con el taekwondo comenzó de forma peculiar, inspirada originalmente por su hermano, quien practicaba la disciplina antes de dejar el basquetbol.

“La historia está muy chistosa porque mi hermano hacía taekwondo y yo lo veía. Un día le dije: ‘No, pues yo quiero pelear ahí’, y terminé en taekwondo y mi hermano en basquetbol”.

Y concluyó que “la medalla principalmente va dedicada hacia mi mamá, a Dios, a toda mi familia y a todos, literalmente a todos los que han estado en este proceso”.

Aline Herrera se suma al grupo de mujeres que han subido al podio olímpico juvenil que inició Briseida Acosta (+63) en Singapur 2010, Mitzi Carrillo (63kg) en Najing 2024 y Alicia Rodríguez (-44) y Leslie Soltero (-63) en Buenos Aires 2018.

EVG