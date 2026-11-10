Guillermo Cortés logra medalla de plata en taekwondo en Dakar 2026

Guillermo Cortés ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El taekwondoín Guillermo Cortés conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, consolidando su nombre en la historia del deporte juvenil tras un exigente camino de preparación que lo llevó al podio para seguir con su historia en este deporte.

En la división de -63 kilogramos ganó a sus similares de Túnez (2-0), Turquía (2-1) y en la final cayó ante Jordania (2-1). A sus 16 años, “Kato” es tricampeón mundial juvenil.

El taekwondoín Guillermo Cortés ganó plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ı Foto: Especial

Al finalizar el combate por la medalla de oro, Cortés compartió sus impresiones visiblemente conmovido, manifestando el orgullo de subir al podio olímpico a pesar de la agridulce sensación de no haber alcanzado la presea dorada.

“Gracias a todos los que me apoyaron, a mi familia, a mis hermanos. No pude llevar el oro, me duele, pero al final es medalla olímpica y hay que seguir”, señaló en entrevista al Comité Olímpico Mexicano.

El ahora medallista enfatizó lo significativo que resulta alcanzar la justa olímpica después de un ciclo de arduo entrenamiento y sacrificio personal.

“Los sueños se hacen realidad y uno de ellos es ser olímpico y haber estado aquí. Es un proceso muy duro, pero le agradezco a Dios por este regalo”, expresó.

Sobre sus emociones y a punto de llanto, reflejó la dualidad del momento, entre la satisfacción del logro obtenido y la ambición de continuar su desarrollo deportivo en un deporte que tiene una nueva generación de competidores de alto nivel.

El taekwondoín Guillermo Cortés ganó plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ı Foto: Especial

“Ahorita no tengo las palabras... estoy feliz, estoy triste, pero hay que seguir y esto no para aquí”, concluyó.

En Nanjing 2014, este deporte también subió al podio con José Nava y Mitzi Carrillo; luego en Buenos Aires 2018 lo hicieron Alicia Rodríguez y Leslie Soltero.

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