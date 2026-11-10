Carlo Cruz y Alison Salinas con plata y bronce en Dakar 2026

Alison Salinas y Carlo Cruz celebran sus medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El atletismo nacional tuvo una destaca actuación con Carlo Cruz con una brillante ejecución y superando el listón a una altura de 4.85 metros para la presea de plata y Alison Salinas con un bronce en lanzamiento de martillo con 61.52 metros en una prueba de técnica y temple en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Cruz se adueñó de la medalla de plata en la prueba de salto con pértiga con un registro de 4.85 metros, mientras que Salinas lo hizo con bronce en lanzamiento de martillo con 61.52 metros.

Alison Salinas celebra su medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ı Foto: Especial

“Siento mucho orgullo de representar a mi país, de representar a salto con garrocha y eso me tiene muy feliz de haber logrado una medalla”, dijo en entrevista al Comité Olímpico Mexicano.

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Destacó que la presea tiene una dedicatoria: “a mi familia, a mi entrenador, al Comité Olímpico Mexicano, a mi equipo de trabajo y decirles, hermana, lo logramos, estamos aquí en Dakar y tenemos una medalla”.

Por su parte, Alison Salinas destacó: “Es un gran resultado, la verdad demostré que México es bueno para lanzamientos, sobre todo lanzamiento de martillo. Y estamos más que felices de tener a México en lo más alto del podio”.

Carlo Cruz celebra se medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ı Foto: Especial

Y agregó: “esta medalla significa demasiado, mucho esfuerzo la verdad. Se lo dedico más que nada a mi familia que siempre está ahí, a mi mamá, a mi papá y a mis tres hermanos. Hacen hasta lo imposible hasta estar al último minuto cerca de mí”.

En tanto América López tuvo un debut importante al obtener un 5to sitio en la prueba de los 5km en la marcha en donde detuvo el crono en 25:31.62 minutos.

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