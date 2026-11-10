Estados Unidos avala un muro en zona de Big Bend

LA CORTE Suprema de Estados Unidos autorizó ayer al gobierno de Donald Trump a reanudar la construcción del muro fronterizo en una zona del oeste de Texas que incluye el Parque Nacional Big Bend, pese a las demandas de grupos ambientalistas y habitantes de la región.

El fallo suspendió la orden de un juez federal que había detenido las obras. Por seis votos contra uno, el máximo tribunal consideró que el interés del gobierno supera los posibles daños ambientales y al paisaje. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que votó en contra.

La administración sostiene que la región registra una alta entrada ilegal de migrantes y decomisos de drogas. El proyecto contempla 27 kilómetros de barreras para vehículos dentro del parque, sin las estructuras peatonales de nueve metros previstas para otros sectores.

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Las obras se suspendieron en agosto por las críticas a su impacto en la vida silvestre. Entre los demandantes están el Centro para la Diversidad Biológica, una empresa de recorridos fluviales y un grupo que protege una iglesia histórica. El gobierno otorgó exenciones a leyes ambientales para acelerar los trabajos.

En octubre, la jueza Kathleen Cardone bloqueó el proyecto por considerar que esas medidas carecían de autorización clara del Congreso. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que la ley federal de 1996, probablemente, impide revisar judicialmente las demandas.