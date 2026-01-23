¡Regresa el Hermoso! Oribe Peralta es anunciado como el bombazo de Chivas para este 2026

Oribe Peralta tomó la decisión de colgar los botines hace ya algunos años, pero el exdelantero del América se niega a mantenerse lejos de las canchas, pues lo hemos visto en diferentes partidos de leyendas y, a cuatro años de su retiro del futbol profesional, el ‘Hermoso’ Peralta decidió volver a la actividad dentro del campo de juego.

Una de las máximas leyendas de Santos no se podrá ver en la Liga MX, pues el nuevo reto que tomó Oribe Peralta es en el futbol amateur, ya que el ariete de 42 años firmó con el equipo Chivas Impulsora, institución que compite en diversos torneos locales en la Ciudad de México y anunció a través de sus redes sociales la llegada del ‘Cepillo’ para el Torneo Norte Sur 2026.

Así le dio la bienvenida Chivas Impulsora a Oribe Peralta

Chivas Impulsora anunció la llegada de Oribe Peralta por todo lo alto, pues en una publicación en sus redes sociales con un mensaje donde destacan la trayectoria del futbolista, fue como dieron la bienvenida al campeón olímpico con México en Londres 2012.

“Hay nombres que no necesitan presentación. Hay trayectorias que inspiran generaciones. Hoy, Chivas Impulsora abre sus puertas a un futbolista que marcó la historia del futbol mexicano, un campeón olímpico, un referente dentro y fuera de la cancha. Con orgullo, pasión y visión de futuro, le damos la bienvenida a quien llega a compartir experiencia, liderazgo y corazón. Bienvenido a casa, Oribe Peralta. Bienvenido a Chivas Impulsora”, escribió el club en sus redes sociales.

El Torneo Norte Sur CDMX 2026 será en el que Oribe Peralta competirá con Chivas Impulsora y el delantero mexicano se medirá ante tres equipos, Dragones FC, Escuadra Azul y 25 de Julio, pues el club rojiblanco se encuentra en el Grupo B de la competencia.

Oribe Peralta vuelve a vestirse de rojiblanco en su carrera

Las Chivas fue el último equipo de Oribe Peralta en la Liga MX antes de su retiro del futbol profesional y cuatro años después de su retiro, el delantero de 42 años volverá a vestir los colores rojiblancos, pero ahora con Chivas Impulsora.

Durante su paso por el conjunto de Verde Valle, el ‘Hermoso’ Peralta tuvo una actuación silenciosa, pues no consiguió los números esperados en el total de partidos que disputó con el equipo jalisciense.

En 41 encuentros con el Rebaño Sagrado, Oribe Peralta solo pudo conseguir dos goles y tres asistencias, antes de anunciar su retiro del balompié azteca.

DCO