Javier Aguirre señala al elemento más peligroso de Panamá y lo pide en la Liga MX

La Selección Mexicana abre su actividad en el año de la Copa del Mundo en un duelo ante Panamá. En la previa del duelo, el entrenador del Tricolor, Javier Aguirre, se deshizo en elogios para su contraparte Thomas Christiansen, quien desde hace año tiene el mando en el timón de los canaleros y ha hecho las cosas bien con los centroamericanos.

“Es un hombre que viene de la escuela de Cruyff, es muy humilde, en su trato y si creo que merece una oportunidad en Europa y en la Liga MX por supuesto que sí, es un hombre muy valioso”, explicó Javier Aguirre sobre Thomas Christiansen, entrenador nacido en Dinamarca, de padre danés y madre española.

Feliz por poder continuar el camino juntos.



Agradecido por la confianza depositada en mi y por el apoyo y cariño que he sentido desde que llegué. GRACIAS#TodosSomosPanamá🇵🇦 pic.twitter.com/0Z5Szwg9Re — Thomas Christiansen (@T9Christiansen) June 15, 2022

Al Vasco Aguirre le gusta el trabajo que el exjugador danés ha hecho con la Selección de Panamá, destacando sus conceptos tácticos, que han llevado a este conjunto a pelear en finales de la Concacaf en años recientes.

“Me gusta muchísimo el entrenador, hace años. Le ha metido conceptos verdaderamente muy importantes al equipo panameño. Juegan muy bien al fútbol y tácticamente son muy buenos”, explicó.

Para este juego el Tricolor solo tiene jugadores de la Liga MX, pues al no ser Fecha FIFA no se puede convocar a elementos que militan en Europa. La base de esta selección es Chivas, que tiene ocho jugadores en este llamado.

La IFFHS puso a Javier Aguirre en el top 10 de entrenadores del 2025. ı Foto: Mexsport

El entrenador de la Selección Mexicana agregó: “Diría que como conjunto Panamá ha mejorado muchísimo en los últimos años, en la Nations League están ahí, en la Copa Oro y en el mundial, que más no, te lo puedo decir yo que jugué fútbol, hace 40 o 30 años no tenían el nivel de ahora”.

Sobre el Estadio Romel Fernández, en donde se realiza el juego, el estratega azteca comentó: “Los felicito, esta estupendo, es un fantástico estadio, tiene una remodelación buenísima”.

México tiene dos juegos en enero para empezar con la actividad rumbo al Mundial 2026. “Estos partidos, ante Panamá y Bolivia, son evidentemente para disipar algunas dudas, porque claro que estamos muy avanzados en la elección de los jugadores, ya tenemos una idea de juego, pero esto se va a plasmar cuando ya tengas un equipo base y entrenamientos”, dijo.

