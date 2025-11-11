Salón de la Fama 2025: Estos son los nuevos 18 integrantes inmortalizados en Pachuca

Este martes 11 de noviembre se realizó una nueva investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2025. El Auditorio Gota de Plata de Pachuca, Hidalgo, se visitó de gala para recibir a los 18 nuevos miembros, que están divididos en categorías nacionales e internacionales.
Nombres como Iker Casillas, Ronald Koeman, Gary Lineker y Diego Forlán se suman al área de leyendas internacionales. Mientras que de los inmortalizados mexicanos se encuentran Ignacio Ambriz, Francisco Palencia, Gerardo Torrado y Luis Flores. Todos forman parte de la generación 13 del Salón de la Fama.
Todos los inducidos al Salón de la Fama
Categoría Nacional
- Ignacio Ambriz
- Gerardo Torrado
- Francisco Palencia
- Luis Flores
- Miguel España
Categoría Nacional Femenil
- Guadalupe Tovar
Decanos Nacionales e Internacionales
- Osvaldo Castro “Pata Bendita”
- Bernardo “Manolete” Hernández
- Ubaldo Fillol
- José Martínez “Pirri”
Categoría Internacional
- Diego Forlán
- Dunga
- Ronald Koeman
- Iker Casillas
- Gary Lineker
- René Higuita
- Milton Queiroz “Tita”
Categoría Internacional Femenil
- Abby Wambach
Reacciones de los galardonados
“Vi a Dunga, le dije: ‘cuando tenía 13 años vi el Mundial del 94 y le vi levantar la Copa del Mundo’. 16 años después, lo conseguí con España. Son inspiración, felicidades”, comentó el español Iker Casillas, uno de los galardonados.
El hermoso mensaje de Iker Casillas para Valentina Murrieta por ser “la mejor portera del mundo” (VIDEO)
“Muchas gracias por estar aquí. Agradezco a Dios por permitir estar aquí en esta noche tan significativa. Agradecer a mis sagrados padres, que nos observan desde el cielo, a mis amigas y amigos, y a mi hijo. A mis compañeras, quienes me hicieron el honor del nombrarme su capitana en campeonatos mundiales”, dijo la leyenda femenil Guadalupe Tovar, quien agregó:“ Jamás imagine que tras 55 años este momento pudiera ser una realidad”.
“Me siento muy honrado, significa mucho para mi, sobre todo ver qué leyendas forman parte de él; Maradona, Beckenbauer, Pelé. Demasiados para mencionar. Lamentablemente no pude asistir a la ceremonia por cosas de trabajo al ser seleccionador de Holanda. Pero un día iré a México a ver el Salón de la Fama, quizás nos veremos en el próximo Mundial en México en 2026”, dijo por medio de un video Ronald Koeman.
aar