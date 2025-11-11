Salón de la Fama 2025: Estos son los nuevos 18 integrantes inmortalizados en Pachuca

Este martes 11 de noviembre se realizó una nueva investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2025. El Auditorio Gota de Plata de Pachuca, Hidalgo, se visitó de gala para recibir a los 18 nuevos miembros, que están divididos en categorías nacionales e internacionales.

Nombres como Iker Casillas, Ronald Koeman, Gary Lineker y Diego Forlán se suman al área de leyendas internacionales. Mientras que de los inmortalizados mexicanos se encuentran Ignacio Ambriz, Francisco Palencia, Gerardo Torrado y Luis Flores. Todos forman parte de la generación 13 del Salón de la Fama.

⚽️ Iker Casillas

El guardián de los sueños. Campeón del mundo, símbolo de liderazgo y ejemplo eterno de humildad y grandeza.

🇪🇸 Entra al Salón de la Fama, Iker Casillas. pic.twitter.com/7nZi2WYjvU — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) November 12, 2025

Todos los inducidos al Salón de la Fama

Categoría Nacional

Ignacio Ambriz

Gerardo Torrado

Francisco Palencia

Luis Flores

Miguel España

⚽️ Luis Flores

Delantera, velocidad y gol. Su entrega dentro del campo lo convirtió en uno de los referentes del futbol mexicano en los años dorados.

🇲🇽 Entra al Salón de la Fama, Luis Flores. pic.twitter.com/4xtBm0GRv8 — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) November 12, 2025

Categoría Nacional Femenil

Guadalupe Tovar

Decanos Nacionales e Internacionales

Osvaldo Castro “Pata Bendita”

Bernardo “Manolete” Hernández

Ubaldo Fillol

José Martínez “Pirri”

⚽️ Ignacio Ambriz

Desde su visión en el mediocampo hasta su liderazgo en los banquillos, su pasión por el futbol ha trascendido generaciones.

🇲🇽 Entra al Salón de la Fama, Ignacio Ambriz. pic.twitter.com/140UwG65Y5 — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) November 12, 2025

Categoría Internacional

Diego Forlán

Dunga

Ronald Koeman

Iker Casillas

Gary Lineker

René Higuita

Milton Queiroz “Tita”

Categoría Internacional Femenil

Abby Wambach

⚽️ Manolete Hernández

Figura destacada del futbol mexicano, ejemplo de esfuerzo, entrega y amor por el deporte.

🇲🇽 Entra al Salón de la Fama, Manolete Hernández. pic.twitter.com/dPiC3Qb1aj — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) November 12, 2025

Reacciones de los galardonados

“Vi a Dunga, le dije: ‘cuando tenía 13 años vi el Mundial del 94 y le vi levantar la Copa del Mundo’. 16 años después, lo conseguí con España. Son inspiración, felicidades”, comentó el español Iker Casillas, uno de los galardonados.

“Muchas gracias por estar aquí. Agradezco a Dios por permitir estar aquí en esta noche tan significativa. Agradecer a mis sagrados padres, que nos observan desde el cielo, a mis amigas y amigos, y a mi hijo. A mis compañeras, quienes me hicieron el honor del nombrarme su capitana en campeonatos mundiales”, dijo la leyenda femenil Guadalupe Tovar, quien agregó:“ Jamás imagine que tras 55 años este momento pudiera ser una realidad”.

“Me siento muy honrado, significa mucho para mi, sobre todo ver qué leyendas forman parte de él; Maradona, Beckenbauer, Pelé. Demasiados para mencionar. Lamentablemente no pude asistir a la ceremonia por cosas de trabajo al ser seleccionador de Holanda. Pero un día iré a México a ver el Salón de la Fama, quizás nos veremos en el próximo Mundial en México en 2026”, dijo por medio de un video Ronald Koeman.

