EU sanciona a grupos de Guatemala ligados al CJNG y al Cártel de Sinaloa

El Gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra tres organizaciones del narcotráfico que operan en Guatemala, entre ellas Los Huistas, una estructura criminal que mantiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa para transportar cargamentos de droga desde Centroamérica hacia territorio estadounidense.

La medida, anunciada este viernes 13 de noviembre por el secretario de Estado, Marco Rubio, alcanza también a Los Mendoza y Los Lorenzanas, dos organizaciones con presencia en corredores estratégicos de Guatemala y presuntos nexos con redes mexicanas dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Washington incorporó a Los Lorenzanas a su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras, mientras que Los Huistas y Los Mendoza recibieron la clasificación de Terroristas Globales Especialmente Designados. Las disposiciones permiten bloquear activos bajo jurisdicción estadounidense y restringir operaciones financieras con las estructuras sancionadas.

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Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del @USTreasury, en coordinación con el @StateDept, toma medidas contra los narcoterroristas que desestabilizan el hemisferio occidental. En consecuencia, la OFAC sanciona a la organización de… — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 13, 2026

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Los Huistas establecieron una red de distribución de cocaína, metanfetamina y heroína desde el departamento guatemalteco de Huehuetenango, fronterizo con México. Sus operaciones incluyen acuerdos con organizaciones mexicanas para trasladar los narcóticos hasta distintas ciudades estadounidenses.

El organismo federal identificó desde marzo de 2022 a Eugenio Darío Molina López, conocido como Don Darío, y a Alec Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra, como dirigentes de esta estructura. Las investigaciones estadounidenses señalan que ambos encabezaron actividades criminales desde al menos 2012 y aprovecharon la ubicación de Huehuetenango para establecer conexiones con el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses también identificaron a Molina López como responsable del traslado de cargamentos de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica y Centroamérica hacia México. Según el Departamento de Estado, sus contactos con compradores mexicanos facilitaron la comercialización de droga que posteriormente llegó a Estados Unidos.

Además de coordinar los envíos, el presunto dirigente controlaba movimientos de dinero procedentes del narcotráfico por cantidades millonarias desde México hacia Guatemala. El Departamento de Estado llegó a ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permitiera su captura o condena.

Today’s action exposes the ties between politically influential Guatemalan criminal organizations and Mexican foreign terrorist organizations that facilitate the flow of deadly narcotics into the United States. Under @POTUS’ America First agenda, the Treasury Department will… https://t.co/WNEzAzWECv — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) November 13, 2026

Marco Rubio, secretario de Estado, defendió las nuevas designaciones y aseguró que la administración de Donald Trump mantendrá las medidas para frenar el ingreso de drogas y afectar los recursos económicos de las organizaciones criminales.

En una declaración el funcionario sostuvo que Washington utilizará todas las herramientas a su alcance para combatir el narcotráfico y cortar las fuentes de financiamiento de los grupos que considera terroristas.

“No permitiremos que estas organizaciones terroristas extranjeras sigan corrompiendo las instituciones de Guatemala”, afirmó Rubio.

La investigación de la OFAC también atribuye a Los Huistas el control de cultivos de amapola en regiones montañosas de Huehuetenango y San Marcos, así como la importación de precursores químicos desde China para fabricar metanfetamina. La organización cuenta con una estructura jerárquica que participa en operaciones de lavado de dinero.

Por su parte, Los Lorenzanas mantienen presencia en el norte y oriente de Guatemala, cerca de la frontera con Honduras. Las autoridades de ese país los identifican como aliados del Cártel de Sinaloa, mientras que Los Mendoza concentran sus actividades en territorios próximos a Honduras y Belice, donde enfrentan señalamientos por narcotráfico, vínculos con funcionarios y despojos violentos de tierras.

Las sanciones contra estas tres estructuras forman parte de la estrategia estadounidense para perseguir organizaciones que participan en el tráfico internacional de drogas. En febrero de 2025, Washington incorporó al CJNG y al Cártel de Sinaloa a su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

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MSL