Exfuncionario del INAI

INE designa a Ricardo Chincoya al frente de su Comité de Transparencia

Ricardo Chincoya Zambrano asumirá la presidencia del órgano encargado de supervisar las obligaciones de transparencia, proteger datos personales y revisar la clasificación de documentos

INE defiende límites a partidos en revisión de candidaturas
INE defiende límites a partidos en revisión de candidaturas Foto: Cuartoscuro
Por:
Elizabeth Hernández

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó a Ricardo Chincoya Zambrano como nuevo presidente del Comité de Transparencia, a propuesta de Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional del organismo, tras los cambios legales que modificaron el sistema nacional de acceso a la información y protección de datos personales.

La designación ocurre después de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y la expedición de nuevas leyes que obligaron al instituto a modificar su normativa interna. El acuerdo establece que el funcionario reúne los conocimientos y la experiencia necesarios para encabezar dicho órgano.

Entre las principales atribuciones del comité destacan la supervisión de las obligaciones de transparencia, la protección de información personal y la revisión de resoluciones sobre clasificación de documentos.

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También puede confirmar, modificar o revocar determinaciones relacionadas con la inexistencia de datos y las solicitudes que presentan los ciudadanos.

Además, este órgano colegiado interviene en el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), mediante los cuales las personas pueden consultar, corregir o solicitar la eliminación de sus datos personales, así como oponerse a determinados usos de esa información.

Chincoya Zambrano cuenta con experiencia en dos de las principales instituciones federales relacionadas con la fiscalización y la transparencia. En la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ocupó la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Previamente, trabajó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde desempeñó los cargos de secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales, así como jefe de Ponencia.

Su formación académica incluye una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

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MSL

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