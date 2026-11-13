México fortalece su liderazgo mundial en genética ganadera y sanidad animal: Ulises Mejía Haro

El subsecretario Ulises Mejía Haro señaló que el desarrollo del campo depende de los ingresos reales y la rentabilidad de las familias productoras.

Ocho de cada diez cabezas de ganado en México cuentan con rasgos genéticos de la raza cebú, un recurso clave para elevar la obtención de carne y leche en las regiones tropicales y asegurar el sustento de las familias campesinas del país.

Durante el Congreso Mundial Brahman 2026 en Mérida, Yucatán, autoridades federales remarcaron que el mejoramiento genético de las razas bovinas constituye una herramienta directa para hacer más rentables los ranchos de pequeña y mediana escala.

La estrategia busca consolidar la soberanía alimentaria mediante iniciativas como el Plan Campeche, enfocado en dotar de mejores ejemplares y asesoría a quienes se dedican a la ganadería de doble propósito.

En el foro internacional se expuso que las razas Brahman y Gyr, combinadas con esquemas de cruzamiento, aportan resistencia climática y mayor capacidad productiva en zonas del sureste mexicano.

A la par del avance genético, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) situó la sanidad animal como un pilar fundamental para sostener las exportaciones y evitar pérdidas económicas en el sector pecuario.

Participé en el Congreso Mundial Brahman 2026, celebrado en #Yucatán, donde destacamos la importancia del mejoramiento genético del ganado cebú, su adaptación al clima tropical y su contribución a la productividad pecuaria.



Desde la Secretaría de Agricultura impulsamos la… pic.twitter.com/VHzZ2zUhBj — Ulises Mejía Haro (@UlisesMejiaH_) November 13, 2026

Para frenar amenazas como el gusano barrenador del ganado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) aplica cercos epidemiológicos, inspecciones en carretera y la técnica del insecto estéril.

“Sin sanidad no hay productividad, sin sanidad no hay competitividad y sin sanidad tampoco hay acceso a los mercados internacionales”, aseveró Ulises Mejía Haro, subsecretario de Agricultura, al enfatizar la protección del patrimonio ganadero.

El funcionario agregó que el desarrollo del campo no depende únicamente de la cantidad de animales en los corrales, sino de los ingresos reales y la rentabilidad de las familias productoras.

La reunión en suelo yucateco incluyó la 29.ª Exposición Nacional Brahman, certamen donde se mostraron 750 ejemplares de registro provenientes de 85 ganaderías distribuidas en diez entidades de la República Mexicana.

El encuentro sirvió como punto de contacto entre productores locales, especialistas e integrantes de la Federación Internacional de Criadores de Cebú (FICEBU) para intercambiar conocimientos aplicables en territorio.

El Gobierno de México mantendrá la entrega de créditos, tecnología y asistencia técnica en el campo para que el avance científico se traduzca en mejores precios de venta para la ganadería nacional.

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JVR