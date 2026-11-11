Empresas pagan 115.1 mil mdp por la inseguridad en 2025

Los delitos de extorsión, robo hormiga y robo o asalto a bienes o dinero concentraron 59 por ciento de los ilícitos ocurridos contra 1.4 millones de unidades económicas del país.

La inseguridad y la delincuencia representaron un costo de 115 mil 100 millones de pesos para las empresas mexicanas durante 2025, una disminución de 9 mil 200 millones respecto a 2023, aunque la cantidad todavía equivale al 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 revela que los establecimientos destinaron 58 mil 900 millones de pesos a medidas de protección, mientras que las pérdidas económicas por hechos delictivos representaron aproximadamente 56 mil 200 millones. Esto significa que, por cada 10 pesos que costó la inseguridad al sector privado, poco más de cinco correspondieron a acciones preventivas.

Durante 2023, la afectación total alcanzó 124 mil 300 millones de pesos, por lo que el monto de 2025 refleja una reducción de 7.4 por ciento. Los recursos destinados a prevenir delitos también disminuyeron, al pasar de 67 mil 200 millones a 58 mil 900 millones, una diferencia de 8 mil 300 millones entre ambos ejercicios.

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3 Millones de delitos ocurrieron durante el año pasado

Por establecimiento, el costo promedio nacional pasó de 54 mil 451 pesos en 2023 a 44 mil 560 durante 2025. La disminución equivale a 18.2 por ciento y el Inegi la identificó como estadísticamente significativa. Este indicador contempla tanto las pérdidas provocadas por actividades delictivas como los gastos que realizan los negocios para protegerse.

Ante los riesgos de la delincuencia, una de cada cuatro empresas instaló alarmas o cámaras de videovigilancia, una proporción similar a la que reforzó sus establecimientos con cerraduras y candados. Otros negocios optaron por modificar puertas y ventanas, colocar rejas, contratar seguros o recurrir a servicios de seguridad privada.

El costo de la delincuencia también varió según el tamaño de los negocios. Las grandes empresas enfrentaron pérdidas y gastos de protección por un promedio de 1.3 millones de pesos, casi tres veces más que las medianas. En contraste, las pequeñas reportaron 151 mil 900 pesos y las micro, 25 mil 505.

La industria enfrentó los mayores costos por inseguridad, con un promedio superior a 90 mil pesos por establecimiento, más del doble de lo registrado en el comercio. En contraste, el sector servicios redujo su afectación económica casi una tercera parte respecto a 2023, una disminución que el Inegi considera estadísticamente significativa.

Además de las pérdidas y los desembolsos para protección, la delincuencia modificó las actividades de los establecimientos. A escala nacional, 19.2 por ciento dejó de manejar efectivo o redujo su utilización al mínimo, mientras que 17.6 por ciento recortó horarios de producción.