Dólar HOY 11 de noviembre: ¿Cómo reaccionó el peso mexicano al aumento de la inflación de EU?

El peso mexicano se recuperó modestamente frente al dólar a inicios de esta semana. No obstante, la relación peso - dólar ha reaccionado fuertemente ante las noticias de la economía estadounidense de esta semana, como la inflación de Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la plataforma Investing.com, los mercados registran un valor de apertura del dólar de aproximadamente 18.6170 pesos mexicanos, con un máximo de 18.6672 y un mínimo de 18.5631 unidades de la moneda nacional.

Gráfico del precio del dólar en pesos mexicanos esta semana. ı Foto: Captura de pantalla (Investing.com)

Lo anterior representa una modesta ganancia frente al cierre del martes, que fue de 18.6255 pesos mexicanos por dólar. No obstante, un mejor panorama de la relación peso - dólar se dará a conocer cuando se publique el cierre del día.

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En tanto, de acuerdo con la plataforma Dolario, en bancos el dólar se paga entre 17.20 y 18.04 pesos mexicanos, siendo esta última, la cifra más alta, la que ofrece Citibanamex.

Tipo de cambio por Dolario.mx

Publican inflación de EU, ¿cómo reaccionó el peso mexicano frente al dólar?

Ayer, se publicó el Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Estados Unidos correspondiente a octubre, es decir, la inflación.

De acuerdo con estos datos, la inflación estadounidense de octubre fue de 0.4 por ciento, por encima del 0.3 por ciento esperado por analistas.

Una inflación más alta de lo previsto ha fortalecido al dólar, debido a que el indicador limita a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para nuevos recortes a su tasa de interés. Una tasa de interés alta devuelve el atractivo a las inversiones en dólares.

Un águila corona la fachada del edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington ı Foto: Reuters

Esto es especialmente perjudicial para monedas emergentes como el peso mexicano, que, además, sufre por un diferencial estrecho entre las tasas de interés de la Fed y del Banco de México (Banxico).

La Fed mantiene su tasa de referencia entre 3.75 y 4.00 por ciento, mientras que la de Banxico se ubica en 6.25 por ciento. Estas cifras dejan un referencial estrecho (en mínimos históricos) que restan atractivo a las inversiones en peso mexicano, lo cual debilita a la moneda nacional frente a la divisa verde.

Por el contrario, un recorte a las tasas de interés a la Fed habría favorecido nuevas inversiones en moneda nacional. No obstante, con la publicación de la inflación de Estados Unidos, este escenario se alejó.

Fotografía ilustrativa de un dólar estadounidense. ı Foto: Reuters

En tanto, este miércoles se publica el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) correspondiente a septiembre, el cual permitirá conocer el comportamiento de minería, construcción, manufacturas, generación y suministro de electricidad, agua y gas.

Un resultado positivo podría mejorar la percepción sobre el desempeño de la economía mexicana y ofrecer cierto respaldo al peso. Uno débil podría alimentar las preocupaciones sobre el crecimiento económico.

Además, el jueves tendremos solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos y el viernes el índice de precios al productor (PPI).

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