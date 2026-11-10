SHCP llama a las Afores a invertir más en infraestructura y proyectos estratégicos

Édgar Amador Zamora aseguró que las inversiones de las Afores deberán responder a criterios financieros y proteger el patrimonio de los trabajadores.

Con la finalidad de movilizar el ahorro generado por las pensiones hacia actividades productivas que impulsen el crecimiento económico del país, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, llamó a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) a ampliar su participación en el financiamiento de proyectos estratégicos de infraestructura, energía, transporte y vivienda.

Durante la inauguración del Encuentro AMAFORE 2026, Amador Zamora señaló que los recursos administrados por las Afores representan una fuente de financiamiento de largo plazo para proyectos vinculados con el Plan México, cuya estrategia contempla elevar la inversión por encima del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y alcanzar niveles superiores al 28 por ciento en 2030.

Las Afores administran más de nueve billones de pesos distribuidos en 70.5 millones de cuentas individuales, recursos que Hacienda busca vincular con nuevas oportunidades de inversión productiva. ı Foto: Cuartoscuro

El secretario explicó que actualmente, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) administra más de nueve billones de pesos, distribuidos en 70.5 millones de cuentas individuales, mientras que la inversión en instrumentos estructurados representa 8.0 por ciento de sus activos y la destinada a infraestructura equivale a 3.1 por ciento del total de dichos recursos.

Ante ello, el funcionario invitó a las administradoras a identificar nuevas oportunidades de inversión mediante instrumentos como las Fibras y los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), que permiten canalizar recursos hacia proyectos productivos y fortalecer el mercado de capitales.

Hace unas semanas la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) informó que las administradoras exploran una mayor participación en proyectos energéticos, incluidos los vinculados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como el aprovechamiento de instrumentos como Fibra E.

Al inaugurar el Encuentro Amafore 2026, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, señaló que una de las prioridades de esta administración, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es atender responsablemente los compromisos pensionarios de los trabajadores que cotizan… pic.twitter.com/BmNckJFuQy — Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 10, 2026

No obstante, el titular de Hacienda aclaró que la legislación para fomentar la inversión en infraestructura estratégica no establece la obligación de destinar recursos pensionarios a proyectos determinados, por lo que las decisiones deberán responder a criterios financieros y de protección del patrimonio de los trabajadores.

“Permítanme subrayar: esta ley no obliga a ninguna Afore a invertir en ningún proyecto. No se trata de utilizar el ahorro de los trabajadores para financiar obras públicas, sino de generar más y mejores opciones y oportunidades de inversión para que las Administradoras puedan identificar aquellos proyectos que realmente convengan a los intereses de sus ahorradores”, afirmó.

El funcionario agregó que cada inversión deberá someterse a evaluaciones financieras, legales, operativas y de riesgos, además de cumplir con la regulación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Amador Zamora sostuvo que Hacienda impulsará una agenda para fortalecer la relación entre ahorro pensionario, inversión y desarrollo productivo, en un escenario en el que los recursos administrados por las Afores adquieren mayor relevancia para atender las necesidades de financiamiento del país.

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