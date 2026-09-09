Regresan 6 mil millones de pesos a dueños de las Afores

Desde su entrada en operación y hasta junio de 2026, se devolvieron 5 mil 940 millones de pesos a 188 mil 043 personas que reclamaron su dinero a Fondo de Pensiones para el Bienestar, según información otorgada por el Gobierno federal.

En el segundo informe de Gobierno se explicó que, del total de recursos restituidos, 7.0 por ciento se gestionó a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 46 por ciento mediante el Insti tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 17 por ciento por conducto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja dores del Estado (ISSSTE).

Por el contrario, la administración federal explicó que, de septiembre de 2025 a julio de 2026, tres mil 721 personas pensionadas recibieron por primera vez su complemento de pensión a través del fondo; la gran mayoría provienen de los cotizantes ante el IMSS.

EL DATO: AL TÉRMINO de junio de 2026, el ahorro voluntario en las Afores, que considera el ahorro solidario, registró un monto de 354 mil 764 mdp, un aumento real de 22%.

Es importante recordar que Fondo de Pensiones para el Bienestar es un mecanismo que se creó para dar un complemento de pensión a los trabajadores que se retiraron mediante el régimen de las Afores; sin embargo, el instrumento causó polémica debido a que una de las fuentes que nutre el mecanismo es el propio dinero de las cuentas de Afore inactivas de personas de 70 años o más.

CAPITAL SEMILLA

Cuando inició el fondo, las administradoras de fondos para el retiro aportaron más de 24 mmdp.

Del total de personas que recibieron un complemento, 93 por ciento correspondió al IMSS y 7.0 por ciento restante al ISSSTE.

Además de ello, el Gobierno federal aseguró que, sin el fondo, las pensiones de los trabajadores hubieran sido 90 por ciento más bajas, casi el equivalente a seis mil pesos.

“El Fondo benefició directamente a las personas jubiladas, quienes, sin este mecanismo, habrían recibido en 2026 una pensión promedio de seis mil 256 pesos. Con el complemento de pensión, el monto promedio de la pensión ascendió a 11 mil 847 pesos, lo que representó un incremento del ingreso de 89.3 en los recursos por pensión”, se detalla en el documento.

El fondo entró en operación en 2024, en el último año del Gobierno del Andrés Manuel López Obrador y como secretario de Hacienda estaba Rogelio Ramírez de la O, con un capital inicial de 44 mil 894 millones de pesos, en donde las Afores transfirieron 24 mil 238 millones de pesos de cuentas inactivas. Estimaciones de la administración pasada refieren que el fondo necesitará un capital de 130 mil millones de pesos en la primera década de vida.

En la discusión legislativa se aprobó que los trabajadores que se jubilen hasta los 65 años, bajo el esquema de Afores, y ganen menos de 17 mil 885 pesos mensuales serán beneficiados con un complemento adicional a su pensión para igualar su último salario.

Otras fuentes de financiamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar son 75 por ciento de los recursos netos deriva dos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y 25 por ciento del remanente de las utilidades netas de los ingresos propios de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, es decir el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Mexicana de Aviación.

PENSIONADOS. Al cierre de junio de 2026 se autorizaron 120 mil 900 pensiones bajo el régimen de las Afores, de las cuales, 120 mil 553 son pensiones mínimas garantizadas. Además, 89 por ciento de las personas pensionadas fueron beneficiadas por la reducción en el requisito de semanas cotizadas como parte de la reforma a Ley de Seguridad Social del 2020.

“Las personas pensionadas por el nuevo régimen lograron una pensión garantizada promedio de cinco mil 297 pesos, monto superior a la pensión garantizada sin la reforma en un 21 por ciento”.

En este sentido, el Fondo de Pensiones para el Bienestar también ha contribuido en mejorar las pensiones que otorgan las Afores en casi cinco mil pesos en promedio.

15 Por ciento real crecieron los recursos de las Afores

7 Por ciento invierten las Afores en bolsas de valores mexicanas

La información oficial proyecta que en 2026 ocho mil 230 personas tramitarán su complemento de pensión en el fondo, en donde el saldo promedio de pensión, sin ayuda, se ubica en cinco mil 666. Sin embargo, con el complemento de pensión ésta subirá hasta 10 mil 545 pesos en promedio.

Además del complemento, el Gobierno federal asegura que la Pensión del Bienestar también influye en los ingresos de una persona mayor de 60 años. Si se considera también este derecho la pensión sube hasta los 13 mil 745 pesos.

“El monto promedio mensual de pensión que reciben al considerar los tres componentes es de 13 mil 745 pesos, lo que representó un incremento del ingreso en la etapa de retiro de 142.6 por ciento, con relación al monto promedio de pensión mensual sin complemento”.

Al cierre de junio, las 10 Afores controlaron 8.9 bdp por los incrementos en las cuotas patronales en las cuentas individuales aportaciones; además de que con centran cerca de 80 millones de cuentas.

Las Afores invierten más del 50 por ciento de los recursos en deuda del Gobierno federal canalizaron; en bolsas de valores internacionales invirtieron 15 de los recursos; y en deuda privada de em presas mexicanas, 11 por ciento.