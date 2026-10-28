Total Play se fortalece y gana terreno en fibra óptica

Totalplay Telecomunicaciones empresa de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, mantiene el crecimiento de su negocio residencial y avanza en la reducción de sus obligaciones financieras, una combinación relevante para una compañía que opera en un mercado de telecomunicaciones intensivo en infraestructura y capital. Al cierre del tercer trimestre de 2026, la firma, encabezada por Eduardo Kuri, incorporó 143 mil 340 suscriptores netos en el segmento residencial, con lo que su base llegó a 5 millones 819 mil 286 usuarios, un crecimiento anual de 8 por ciento.

Los ingresos trimestrales ascendieron a 11 mil 496 millones de pesos, un incremento de 2 por ciento frente al mismo periodo de 2025, impulsados por los servicios residenciales, que generaron 10 mil 169 millones de pesos, 3 por ciento más que un año antes.

La expansión de clientes se apoya en una infraestructura de fibra óptica que alcanzó 19.5 millones de hogares potenciales de cobertura, frente a 17.6 millones al cierre del tercer trimestre del año pasado. La empresa sostiene que el aumento de suscriptores durante el periodo pudo atenderse sin inversión adicional para ampliar su cobertura geográfica, lo que permite aprovechar la capacidad instalada y sumar usuarios a una red que constituye uno de sus principales activos estratégicos. En el frente operativo, el EBITDA llegó a 4 mil 944 millones de pesos, con un margen de 43 por ciento, mientras la utilidad de operación avanzó a 691 millones de pesos, frente a 390 millones en el mismo trimestre de 2025.

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El resultado refleja una mejora en la utilidad operativa, aunque los costos y gastos totales aumentaron 6 por ciento, a 6 mil 552 millones de pesos, principalmente por mayores costos de servicios y gastos generales, incluidos desembolsos de personal, publicidad y promoción. El segmento empresarial registró ingresos por mil 327 millones de pesos, una reducción anual de 10 por ciento, asociada con la conclusión de proyectos de duración predeterminada. En el negocio residencial, el ingreso promedio mensual por suscriptor se ubicó en 576 pesos, frente a 598 pesos un año antes, debido en buena medida a una mayor proporción de clientes con paquetes de doble play respecto de los usuarios de triple play. Este indicador será relevante para medir si el crecimiento de la base de clientes puede traducirse en mayores ingresos por usuario y una mejora sostenida de la rentabilidad.

En materia financiera, Totalplay redujo 5 por ciento su deuda neta anual, hasta 50 mil 857 millones de pesos, frente a 53 mil 613 millones al cierre del tercer trimestre de 2025. La deuda con costo por préstamos descendió 4 por ciento, a 55 mil 157 millones de pesos, mientras el pasivo por arrendamiento cayó 24 por ciento, a 2 mil 480 millones de pesos. La reducción de obligaciones incluyó el pago de 500 millones de pesos de certificados bursátiles emitidos en 2024 y la amortización de 46 millones de dólares de notas sénior garantizadas con vencimiento en 2028 durante los primeros nueve meses del año. La compañía también reportó el pago de 56 millones de dólares correspondientes al remanente de notas sénior con vencimiento en 2025, liquidado en noviembre de 2025. Al cierre de septiembre, el efectivo, sus equivalentes y los recursos restringidos en fideicomisos sumaron 6 mil 780 millones de pesos, mientras la razón de deuda neta sobre EBITDA de los últimos dos trimestres anualizados se situó en 2.54 veces.

El activo fijo, que comprende inversiones acumuladas en fibra óptica, equipos de telecomunicaciones y costos de adquisición de suscriptores, entre otros conceptos, ascendió a 76 mil 921 millones de pesos. Entre enero y septiembre, los ingresos alcanzaron 34 mil 33 millones de pesos, 1 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, con un crecimiento de 2 por ciento en el negocio residencial y una disminución de 8 por ciento en el empresarial. El EBITDA acumulado fue de 14 mil 867 millones de pesos, con un margen de 44 por ciento, mientras la utilidad de operación se mantuvo prácticamente estable en mil 645 millones de pesos. El principal contraste de los resultados está en la última línea del estado financiero: la pérdida neta trimestral se amplió a mil 331 millones de pesos, frente a 665 millones un año antes, y la pérdida acumulada de enero a septiembre llegó a 3 mil 20 millones, comparada con 2 mil 446 millones en 2025.

Entre los factores que incidieron en el resultado trimestral figura una pérdida cambiaria de 453 millones de pesos, frente a una ganancia de 828 millones en el mismo periodo del año anterior, además de los efectos de los costos financieros y la estructura de pasivos. Para Totalplay, el reto empresarial consiste en convertir el crecimiento de suscriptores y la mayor utilización de su red en ingresos recurrentes y rentabilidad, mientras mantiene la trayectoria descendente de su deuda. La expansión de la cobertura, el aumento de clientes y las amortizaciones constituyen avances concretos; la evolución de las pérdidas netas y del ingreso promedio por usuario seguirá siendo determinante para evaluar la fortaleza financiera del negocio.

Voz en off. La incorporación de Ulises Mejía Haro como subsecretario de Agricultura en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezada por Columba López, puede leerse en clave política como una salida para mantenerlo dentro de la estructura pública después de sus aspiraciones por la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas. El exalcalde de la capital zacatecana buscaba posicionarse en la contienda interna del partido rumbo a la gubernatura, pero no logró convertirse en el coordinador estatal que perfilara esa aspiración. Ahora, su llegada al Gobierno federal lo coloca en una posición dentro del equipo de Claudia Sheinbaum, aunque en un área distinta a la disputa política estatal. La designación abre interrogantes sobre el peso de los acuerdos internos de Morena y el futuro político de Mejía Haro en Zacatecas, donde la sucesión gubernamental mantiene en movimiento a los grupos del partido...