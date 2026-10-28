• Sin remordimientos

Comentan que mientras el Instituto Nacional Electoral intenta recuperar la fe ciudadana de su operación y garantizar las elecciones del próximo año con una nueva titular interina y un proceso de relevo en marcha, el senador morenista Pavel Jarero sigue defendiendo la reforma de su autoría que otorgó a Guadalupe Taddei los llamados “maxipoderes”, que le permitieron nombrar a discreción a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas. El impulsor del “fabuloso” cambio, sostuvo que sus intenciones eran buenas: evitar disputas entre consejeros y facilitar la integración del equipo de la consejera presidenta. Pero arrepentimiento, ninguno. Sobre las presuntas irregularidades, planteó investigar, auditar y sancionar, si es que corresponde. Desde luego, nos comentan, una atribución legal no acredita responsabilidades por su ejercicio, pero sí merece revisar qué resultados produjo. Porque éstos saltan a la vista, aunque Jarero se muestre impasible, nos comentan.

• Merecido coscorrón

Y fue el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, el que se vio, como se dicen en estos casos, en la penosa necesidad de jalarle las orejas a los legisladores faltistas de su bancada. Y es que resulta que en una reunión de plano les reprochó que para qué se quieren reelegir si no van a las sesiones o se salen de éstas antes de concluir o de votar. “Es que a mí no me gusta llamar la atención, porque, de verdad, ya estamos bastante grandecitos. ¿Saben cuántos faltaron el miércoles? 46. O sea, ¿para qué quieren volver a ser diputados? De esos 46, 30 se quieren reelegir, ¿para qué? ¿Cómo justifico que se fueron y no votaron? Son dos días a la semana, dos días, martes y miércoles lo que les pido. Les pido que por favor no fallen, cambien su avión, váyanse otro día, pero quédense martes y miércoles, o hay otra cosa más importante para nosotros que estar aquí”. Ahí el regaño al kínder, perdón, a la bancada morenista.

• Un relevo con tarea de sobra

Nos hacen ver que a Blanca Cruz García le toca asumir la presidencia provisional del INE en un momento bastante espinoso, con más tarea que ocupar la silla que dejó Guadalupe Taddei. La también abogada y maestra en Derecho, que tenía apenas medio año en su asiento como consejera, puso la vara alta, pues ofreció devolver en el tiempo que dure su interinato el protagonismo a la institución y a su órgano colegiado. Ahora tendrá que traducir esas palabras en decisiones: revisar mandos y contratos, abrir la información y facilitar que se investiguen los señalamientos sin anticipar culpabilidades ni dejar pendientes bajo la alfombra. Todo ello mientras mantiene encarrilados los preparativos de la elección de 2027. Por ahí nos recuerdan que, aunque su encargo no sea permanente, las obligaciones del árbitro electoral corren con calendario y no admiten pausas por cambio de presidencia. Por lo pronto, la prueba comienza desde ya.

• La ética puede esperar

Cuentan que, con dos años de Legislatura a cuestas, el Comité de Ética de San Lázaro volvió a reunirse, pero tampoco hay que apresurarse: su presidente, el morenista Jaime Humberto Pérez Bernabé, declaró un receso sin fecha para volver a sesionar. ¿Qué tal? Nos cuentan que por lo pronto quedó pendiente revisar la queja de MC contra el priista Carlos Gutiérrez Mancilla por el encontronazo con Jorge Álvarez Máynez, que terminó con agua sucia sobre el emblema naranja. Pérez Bernabé explicó que el trámite arrancará la próxima semana y que hay que cuidar los plazos, incluido el descanso de Todos los Santos. Pero nos recuerdan que hay otros pendientes por aclarar: desde noviembre de 2025 fue turnada al comité una queja de la petista Martha Aracely Cruz contra Cuauhtémoc Blanco, por presunto acoso y violencia sexual. ¿En qué quedó? Porque expedientes hay; lo que falta conocer son los resultados, nos aseguran.

• El pulso contra Olivos

Dicen que al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos, el aumento salarial a personal del IMSS no le alcanzó para cerrar el frente de inconformidad contra su liderazgo. Y es que parte de la base que encabeza asegura que ya reunió unas 80 mil firmas para impulsar su salida, además del anuncio de una movilización nacional para el próximo 30 de octubre, seguida de una asamblea al día siguiente. Nos explican quienes siguen de cerca las demandas que estas acciones programadas van más allá del bolsillo, pues afirman que tienen la consigna de recuperar su organización sindical. Ahora buscan formar comités en las unidades médicas y reunir representantes para un congreso extraordinario que remueva a la dirigencia. Todo ello acompañado de una estela de denuncias de amenazas y acoso laboral alrededor de Olivos. Nos hacen ver que mientras el Gobierno federal avanza con un plan para atender las carencias del Instituto, al líder sindical todavía no le da para explicar cómo piensa recomponer la relación con sus representados. Ahí el dato.

• Desmentido con exabrupto

Y hablando de Cuauhtémoc Blanco, nos platicaron que el diputado y exfutbolista volvió a exhibir su repertorio de insultos cuando reporteros le pidieron que aclarara la presunta detención de su esposa, Natalia Rezende, en Estados Unidos, por llevar, según versiones, una importante suma de dinero en efectivo. Dicen que hubiera estado bien que el legislador morenista se limitara a negar lo ocurrido y precisar que su pareja está en casa, pero no pudo evitar ser él y acompañó la respuesta con un “no empiecen a chingar”. Después atribuyó la información a ataques políticos, aunque reconoció que no sabría decir quién está detrás. Aun cuando el también exgobernador de Morelos está en su derecho de negar y exigir rigor sobre lo que se publica, nos advierten, agredir verbalmente a representantes de los medios de comunicación no aporta pruebas ni despeja dudas. Para alguien que asegura estar tranquilo, vaya manera de demostrarlo. Uf.